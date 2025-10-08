Schriesheim. (hö) Anselm Löweneck war schon ziemlich konsterniert, als er aus dem Fenster schaute und das neue Straßenschild erblickte: Die "Bismarckstraße" war da ohne "C" geschrieben.

Die RNZ fragte auf dem Rathaus nach. Demnach musste das Schild in der Bismarckstraße "aufgrund der schlechten Lesbarkeit ausgetauscht werden", die Stadt bestellte ein neues für 40 Euro.

Doch: