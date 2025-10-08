Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Schriesheim

Hier fehlt doch wohl ein "C"! Die Stadt reagiert

Ein neues, fehlerhaftes Straßenschild sorgte in Schriesheim für Stirnrunzeln: Die Stadt erklärte den Druckfehler – und handelte.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 12:00 Uhr 23 Sekunden
Der ehemalige Reichskanzler wird mit „CK“ geschrieben, nur seit Neuesten in Schriesheim nicht. Foto: Löweneck

Schriesheim. (hö) Anselm Löweneck war schon ziemlich konsterniert, als er aus dem Fenster schaute und das neue Straßenschild erblickte: Die "Bismarckstraße" war da ohne "C" geschrieben.

Die RNZ fragte auf dem Rathaus nach. Demnach musste das Schild in der Bismarckstraße "aufgrund der schlechten Lesbarkeit ausgetauscht werden", die Stadt bestellte ein neues für 40 Euro.

Doch:

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
