Hier fehlt doch wohl ein "C"! Die Stadt reagiert
Ein neues, fehlerhaftes Straßenschild sorgte in Schriesheim für Stirnrunzeln: Die Stadt erklärte den Druckfehler – und handelte.
Schriesheim. (hö) Anselm Löweneck war schon ziemlich konsterniert, als er aus dem Fenster schaute und das neue Straßenschild erblickte: Die "Bismarckstraße" war da ohne "C" geschrieben.
Die RNZ fragte auf dem Rathaus nach. Demnach musste das Schild in der Bismarckstraße "aufgrund der schlechten Lesbarkeit ausgetauscht werden", die Stadt bestellte ein neues für 40 Euro.
Doch: