Früherer ABB-Chef Jürgen Dormann gestorben
Der in Heidelberg geborene Manager gilt als Zerstörer und Retter zugleich. Er wurde 85 Jahre alt.
Von Matthias Kros
Heidelberg. Der frühere ABB-Chef Jürgen Dormann ist tot. Der in Heidelberg geborene Manager starb bereits am Dienstag vor einer Woche im Alter von 85 Jahren. Das berichtet unter anderem die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit Verweis auf eine Todesanzeige der Familie in der "NZZ" vom Dienstag. Dormann galt als radikaler, nüchterner Sanierer – als "Magic