Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Heidelberg

Früherer ABB-Chef Jürgen Dormann gestorben

Der in Heidelberg geborene Manager gilt als Zerstörer und Retter zugleich. Er wurde 85 Jahre alt.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 12:18 Uhr 1 Minute, 29 Sekunden
Jürgen Dormann. Archivfoto: dpa

Von Matthias Kros

Heidelberg. Der frühere ABB-Chef Jürgen Dormann ist tot. Der in Heidelberg geborene Manager starb bereits am Dienstag vor einer Woche im Alter von 85 Jahren. Das berichtet unter anderem die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit Verweis auf eine Todesanzeige der Familie in der "NZZ" vom Dienstag. Dormann galt als radikaler, nüchterner Sanierer – als "Magic

