Von Matthias Kros

Heidelberg. Der frühere ABB-Chef Jürgen Dormann ist tot. Der in Heidelberg geborene Manager starb bereits am Dienstag vor einer Woche im Alter von 85 Jahren. Das berichtet unter anderem die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit Verweis auf eine Todesanzeige der Familie in der "NZZ" vom Dienstag. Dormann galt als radikaler, nüchterner Sanierer – als "Magic