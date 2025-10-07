Dienstag, 07. Oktober 2025

Plus Mut zum eigenen Geschäft

Eberbachs Innenstadt im Wandel – neue Läden bringen Aufwind

Das sind drei positive Signale beim Einzelhandel: Ein Friseur, ein Supermarkt und eine Gaststätte eröffneten neu.

07.10.2025 UPDATE: 07.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 44 Sekunden
In den vergangenen Monaten gab es mehrere Neueröffnungen: ein Friseursalon in der Kellereistraße, ein türkischer Supermarkt in der Brühlstraße und eine deutsche Gaststätte in der Friedrich-Ebert-Straße. Die RNZ stellt die Unternehmer vor. Fotos: crei

Von Carolin Reinmuth

Eberbach. Der stationäre Einzelhandel in vielen Kleinstädten steht zunehmend unter Druck. Auch in Eberbach zeigt sich ein deutliches Bild: Leerstehende Ladenlokale in der Altstadt, häufig wechselnde Mieter und sinkende Besucherzahlen prägen mancherorts das Stadtbild. Hinter dieser Entwicklung stehen tiefgreifende strukturelle Veränderungen, die weit

