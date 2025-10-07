Eberbachs Innenstadt im Wandel – neue Läden bringen Aufwind
Das sind drei positive Signale beim Einzelhandel: Ein Friseur, ein Supermarkt und eine Gaststätte eröffneten neu.
Von Carolin Reinmuth
Eberbach. Der stationäre Einzelhandel in vielen Kleinstädten steht zunehmend unter Druck. Auch in Eberbach zeigt sich ein deutliches Bild: Leerstehende Ladenlokale in der Altstadt, häufig wechselnde Mieter und sinkende Besucherzahlen prägen mancherorts das Stadtbild. Hinter dieser Entwicklung stehen tiefgreifende strukturelle Veränderungen, die weit
