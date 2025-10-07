Eppelheim. (cm) Warum "attackieren" seit einigen Tagen zwei schwarze Vögel Kunden der Eppelheimer Supermärkte im Norden der Stadt? Auf dem Parkplatz von Rewe, Aldi, dm und Bäckerei Görtz kam es zuletzt zu mehreren "Angriffen", bei denen die Tiere gezielt Personen "angeflogen" und sich auf deren Schulter oder Kopf gesetzt haben. Die RNZ hat mit Experten gesprochen.

Für Vogelkurator