Sind die Rabenkrähen auf den Supermarkt-Parkplätzen nur clever?
Die RNZ befragte einen Experten. Es gibt mehrere Theorien. Verlust der Scheu nach Aufzucht durch Menschen ist am wahrscheinlichsten.
Eppelheim. (cm) Warum "attackieren" seit einigen Tagen zwei schwarze Vögel Kunden der Eppelheimer Supermärkte im Norden der Stadt? Auf dem Parkplatz von Rewe, Aldi, dm und Bäckerei Görtz kam es zuletzt zu mehreren "Angriffen", bei denen die Tiere gezielt Personen "angeflogen" und sich auf deren Schulter oder Kopf gesetzt haben. Die RNZ hat mit Experten gesprochen.
Für Vogelkurator
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+