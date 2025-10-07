Dienstag, 07. Oktober 2025

Plus Attacken in Eppelheim

Sind die Rabenkrähen auf den Supermarkt-Parkplätzen nur clever?

Die RNZ befragte einen Experten. Es gibt mehrere Theorien. Verlust der Scheu nach Aufzucht durch Menschen ist am wahrscheinlichsten.

07.10.2025 UPDATE: 07.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 18 Sekunden
Eine der beiden Rabenkrähen – hier beim Brötchenessen. Foto: Stefan Jürgens

Eppelheim. (cm) Warum "attackieren" seit einigen Tagen zwei schwarze Vögel Kunden der Eppelheimer Supermärkte im Norden der Stadt? Auf dem Parkplatz von Rewe, Aldi, dm und Bäckerei Görtz kam es zuletzt zu mehreren "Angriffen", bei denen die Tiere gezielt Personen "angeflogen" und sich auf deren Schulter oder Kopf gesetzt haben. Die RNZ hat mit Experten gesprochen.

Für Vogelkurator

