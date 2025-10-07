Krankheitsfälle sorgen für geschlossene Postbank
Seit dem 1. Oktober hatte die Filiale zu. Am Dienstag soll sie wieder regulär öffnen. Im Laufe von 2026 soll sie aufgegeben werden.
Von Timo Teufert
Wiesloch. Für die Kundinnen und Kunden ist es ein echtes Ärgernis: Viele standen gestern ratlos vor den geschlossenen Türen der Postbank-Filiale im "Kubus am Adenauer" in der Wieslocher Innenstadt und hatten für die Aushänge nur noch ein müdes Lächeln übrig. Denn laut Aushang sollte die "kurzfristige" Schließung der Bankfiliale, in der auch
