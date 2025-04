Wiesloch. (kbw) Auf zwei Dächern von öffentlichen Gebäuden in Wiesloch sollen in absehbarer Zeit neue Solaranlagen installiert werden. Eine soll – mit Dachbegrünung – auf der Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule entstehen, die andere auf einem Betriebsgebäude der Stadtwerke. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Die Anlage auf der Esther-Bejarano-Schule soll