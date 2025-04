Von Konrad Bülow

Wiesloch. Wer am großen Parkplatz neben dem Wietalbad vorbeikommt, bekommt einen lebhaften Eindruck von der Arbeit am Wieslocher Fernwärmenetz der Zukunft. Am Montag haben dort Vertreter der Stadt und der beauftragten Unternehmen den symbolischen ersten Spatenstich für eine neue Heizzentrale gesetzt.

7000 Megawattstunden klimaneutrale Wärme sollen