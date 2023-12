Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Seit 2020 heißt es "Alle Jahre wieder": Vor drei Jahren wurde vom Lehrerkollegium der Tom-Mutters-Schule in Wiesloch die Idee geboren, einen Weihnachtsweg im Dämmelwald anzulegen. "Wir wollen an verschiedenen Stationen den Weg von Maria und Josef nach Bethlehem darstellen", so Schulleiter Michael Steinhauser.

Die Initiative war gestartet worden, um während der Pandemie und den damit verknüpften Auflagen ein Erlebnis in der freien Natur zu schaffen. Wegen des Erfolgs entschloss man sich, das Projekt nun weiterzuführen.

Mit Sternen markierte Wegweiser geben noch bis 11. Januar auf der Entdeckungsreise Orientierung. Foto: Pfeifer

"Wer in den letzten Jahren im Dämmelwald auf unserem Weg unterwegs war, muss sich diesmal neu orientieren", verwies Steinhauser auf die neue Route. Denn wegen anstehender Arbeiten im Wald musste die Strecke, die am westlichen Bereich des Kunstrasenplatzes an der Parkstraße beginnt, verändert werden. "Wir haben dies jedoch mit gelben Sternen an den Bäumen gut sichtbar gekennzeichnet", erklärte Steinhauser.

An den jeweiligen Haltepunkten, sechs sind es insgesamt, wird ein Teil der weihnachtlichen Geschichte vermittelt. Entweder können die Weihnachtswanderer lesen oder über einen sogenannten QR-Code, eine Grafik, die per Handy-Kamera lesbar ist, Musik und gesprochene Texte abrufen.

Zielgruppen sind zunächst die Kinder und Jugendlichen der Tom-Mutters-Schule selbst sowie die Schülerinnen und Schüler aus Grundschulklassen und Kindergärten. Bis zum 11. Januar kann man im Dämmelwald auf Entdeckungsreise gehen. "Vor allem für Familien ist es eine gute Gelegenheit, Informatives mit einer kleinen Wanderung zu verbinden", sagte der Schulleiter. Für die etwa 1,5 Kilometer sollte man rund eineinhalb Stunden einplanen.

An der Krippe der Mutters-Schule endet der Weg. Foto: Pfeifer

An den Stationen selbst sind die angebrachten Texte mit besonderen Symbolen der Mutters-Schule versehen. Das private, sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum der Lebenshilfe Wiesloch hat aufgrund der unterschiedlichen Behinderungen der Kinder und Jugendlichen, die dort betreut werden, eine eigene Symbolsprache entwickelt. "Wir haben viele hier bei uns, die oft nicht lesen, schreiben oder gar sprechen können. Deshalb benutzen wir zahlreiche Symbole im täglichen Ablauf in der Schule, um für alle die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen", informierte Steinhauser. "Für unsere Kinder ist es keine große Umstellung, sie kennen diese Zeichen."

Vor drei Jahren war die Idee entstanden, Gemeinsamkeit zu schaffen, die in der Pandemiezeit fehlte. Vorweihnachtliche Rituale waren nicht mehr durchführbar und so war man auf der Suche nach einer Alternative erfolgreich. Deswegen war man auf die Idee gekommen, Aktivitäten ins Freie zu verlagern.

Vor einigen Wochen begannen die Vorbereitungen. Texte wurden erstellt, kleine Holzrahmen in Form eines Hauses gebastelt und die Orte für die Stationen festgelegt. "Wir haben dazu eigens eine ,Wald-AG’ eingerichtet, einige aus diesem Team können auf Erfahrungen der zurückliegenden Jahre zurückgreifen", erzählte Steinhauser. Der Weihnachtsweg endet an der Krippe der Tom-Mutter-Schule. "Wir versuchen, mit diesem Projekt gleich mehrere Dinge abzudecken", so Steinhauser.

Zum einen soll die Weihnachtszeit gerade für die Kleinen in einem natürlichen Umfeld dargestellt werden, zum anderen geht es auch darum, die Erwachsenen zum Nachdenken zu animieren. "Es ist eine Art interaktive Kommunikation, die wir hier anbieten. Also nicht nur das ,Ablaufen’ der Stationen, sondern aktive Mitarbeit ist gefordert".

Der Nikolaus brachte zur Einweihung Präsente. Foto: Pfeifer

Da der Dämmelwald direkt vor der Haustür liegt, hat die Schule weiter geplant. Ein spezieller "Waldraum" soll geschaffen werden, um eine Alternative zum Schulgebäude zu bieten. "Wir haben zwischenzeitlich die Genehmigung der Stadt erhalten, dies im Frühjahr umzusetzen." Auch mit dem Revierförster habe man sich abgestimmt. Wald wirke sich beruhigen auf die Schülerinnen und Schüler aus, so Steinhauser. "Der Waldraum bietet die Chance, die benötigte Auszeit in der Natur zu genießen."