Sonntag, 05. Oktober 2025

zurück
Plus Wiesloch

Schneidet die Erdgasleitung die Wasserzufuhr ab?

Sorge um Ochsenbachquelle: Von dort werden Baiertal und Teile von Schatthausen mit Trinkwasser beliefert.

05.10.2025 UPDATE: 05.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 37 Sekunden
In Sichtweite zur Ochsenbachquelle im Vordergrund soll kurz unterhalb der Hügelkuppe die Süddeutsche Erdgasleitung in einem zwei Meter breiten Graben verlegt werden. Dadurch könnte der Wasserzufluss zur Quelle beeinträchtigt werden. Foto: Teufert

Von Timo Teufert

Schatthausen. Gefährdet der Bau der Süddeutschen Erdgasleitung zwischen Gauangelloch, Ochsenbach und Schatthausen die Quellwasserversorgung von Baiertal und Schatthausen? Dieser Frage geht ein Gutachten, eine sogenannte hydrologische Beweissicherung, nach, die auf Drängen der Stadtwerke erstellt wurde. Es listet die Risiken auf, die durch den Bau für die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.