Von Timo Teufert

Schatthausen. Gefährdet der Bau der Süddeutschen Erdgasleitung zwischen Gauangelloch, Ochsenbach und Schatthausen die Quellwasserversorgung von Baiertal und Schatthausen? Dieser Frage geht ein Gutachten, eine sogenannte hydrologische Beweissicherung, nach, die auf Drängen der Stadtwerke erstellt wurde. Es listet die Risiken auf, die durch den Bau für die