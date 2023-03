Von Konrad Bülow

Wiesloch. Die Hiobsbotschaft kam für einen Grundstücksbesitzer der Breslauer Straße in Wiesloch in Form eines Schreibens, das er am Samstagmorgen in seinem Briefkasten vorfand: Der vom Regierungspräsidium Karlsruhe beauftragte Dienstleister Landsiedlung Baden-Württemberg kündigte darin an, einen Grenzzaun am Grundstück des Empfängers am folgenden Montag – also am 6. Februar – abzubauen und so den Garten zu verkleinern. Der Grund: anstehende Baumfällarbeiten für den Hochwasserschutz am Leimbach, denen der Zaun im Weg steht.

Zwischenzeitlich hat sich der Anwohner mit dem Regierungspräsidium geeinigt. Im fraglichen Bereich gehört ein Streifen von etwa drei Metern Breite der Stadt Wiesloch, der Grundstücksbesitzer hat ihn gepachtet, um seinen Garten so erweitern zu können, dass die Grenze nicht an der Kante seines Hauses verläuft, sondern ein Stück versetzt. Dieser Puffer soll nun bestehen bleiben, aber verkleinert werden, so lautet die Übereinkunft. Die Grenze des Gartens soll nicht bis ans Haus versetzt werden, sondern etwa einen Meter davor.

Der Hausbewohner an der Breslauer Straße ist dennoch verärgert über das Verhalten der Behörden. "Wenn man mir vor vier Wochen Bescheid gesagt hätte, wäre das alles kein Problem gewesen", sagt er. Er habe jedoch nur im Oktober die Nachricht bekommen, dass die Grundstücksgrenzen vermessen und ausgepflockt werden sollen. Danach sei nichts mehr gekommen. "Ich hätte mich auch querstellen können", betont der Grundstückseigner. Der seit über 30 Jahren gültige Pachtvertrag sei nicht gekündigt, der fällige Pachtzins bezahlt.

Als er das Schreiben in seinem Briefkasten vorfand, habe er nicht gewusst, wie sich die Behörden in der Sache verhalten. Mehrere Nachbarn hätten ähnliche Ankündigungen erhalten. Hätte das Regierungspräsidium darauf bestanden, dass die Grenze künftig direkt am Haus verläuft, hätte er nicht mitgespielt, fügt er hinzu. An der Wand zum Leimbach hin ist ein Fenster, der Hausbesitzer sorgt sich, dass Einbrecher leichtes Spiel haben, wenn es dort keinen Zaun mehr gibt.

Zwei größere Bäume im bisherigen Gartenbereich sollen nun weichen. Während der Fällarbeiten wird ein provisorischer Zaun errichtet. Die Landsiedlung hatte schon im Anschreiben an den Grundstücksbesitzer angekündigt, dass der ursprüngliche Zaun nach den Arbeiten an ...