Wiesloch. (arb) Die Regale sind wieder gefüllt. Mit neuem Ladenkonzept, energiesparender Technologie und unterschiedlichen Bezahlmöglichkeiten ausgestattet öffnet der Rewe-Markt Hauber nach einem Umbau heute wieder in der Wieslocher Stadtgalerie.

"Ich freue mich sehr, dass es endlich so weit ist", sagt Ivonne Hauber, die Filialleiterin. Nach etwas mehr als einem Monat können die Kundinnen und Kunden wieder im Supermarkt in der Güterstraße 1 einkaufen – von Montag bis Samstag jeweils von 7 bis 21 Uhr.

Die technische Modernisierung beginnt am Eingang und endet an der Kasse. Zusätzlich zu den drei normalen Kassen gibt es drei weitere, an denen die Kundinnen und Kunden selbst bezahlen können. Dort hat man drei unterschiedliche Möglichkeiten zur Auswahl: Am Eingang befindet sich ein Regal mit Scangeräten, mithilfe derer man auf dem Weg durch den Markt die Waren selbst einscannen kann.

Die Informationen werden vom Gerät an die Express-Kasse übertragen, sodass man die Waren dort nicht noch einmal auspacken muss, um zu bezahlen. Nach dem Einkauf legt man den Scanner wieder in das Regal zurück. Genauso funktioniert es auch mit dem eigenen Smartphone, sofern man die Rewe-App besitzt und sich dort registriert hat.

Loses Obst und Gemüse muss bei diesem Verfahren an der Waage in der entsprechenden Abteilung gewogen und gescannt werden. Als dritte Möglichkeit kann man die Waren auch an der Kasse zum Selbstscannen einlesen. Dabei werden weder eine Registrierung noch zusätzliche Geräte benötigt, um Einkauf und Bezahlvorgang abzuschließen.

Hinsichtlich des Sortiments beinhaltet das aktuelle Ladenkonzept eine thematische Anordnung: Am Eingang befindet sich eine vergrößerte Obst- und Gemüseabteilung mit Salatbar und weiteren Frischwaren.

Im Gesamtsortiment soll der Anteil an Produkten regionaler Hersteller vergrößert werden; neben einer größeren Auswahl an vegetarischen und veganen Produkten gibt es nun auch ein größeres Sortiment an Bio-Produkten. Mit der neuen Anordnung soll der Gang durch die Regale vereinfacht werden, damit der Einkauf genauso stressfrei verläuft wie der Umbau.

In keiner der von ihm betreuten 54 Filialen sei die Modernisierung so stressfrei und bei guter Laune vorangeschritten, so der vertriebliche Gebietsleiter Marco Kriksciunas beim gestrigen Empfang. Die Filiale setzt nun auf energieeffiziente LED-Lampen und Kühlgeräte, die mit CO2 arbeiten. Damit soll ökologischen Aspekten und steigenden Energiepreisen Rechnung getragen werden.