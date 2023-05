Wiesloch. (kbw) Nach vier Wochen Bauzeit sind Ende der vergangenen Woche die beiden Querungsstellen zur Verbesserung der Radverbindungen in der südlichen Wieslocher Hauptstraße fertiggestellt worden, einschließlich der barrierefreien Querung. Das teilte die Stadt Wiesloch mit. Nun könne der Verkehr in der Straße "Am Schwimmbad" und der Hauptstraße wieder frei in beide Richtungen fließen.

In der Straße "Am Schwimmbad" wird bis Ende Mai noch ein Fahrradschutzstreifen südlich der Straße markiert. Der derzeit verpflichtende Geh- und Radweg wird dann aufgegeben und für Fußgänger und Radverkehr frei ausgewiesen. In dieser Woche laufen noch kleine Restarbeiten sowie die Teil-Asphaltsanierung des Feldweges entlang der Hauptstraße Richtung Johann-Philipp-Bronner Straße.

Die Arbeiten dauern nach Angaben der Stadt eine Woche. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt etwa 160.000 Euro. Die Maßnahme wird vom Land mit rund 50.000 Euro gefördert. Örtliche Gewerbetreibende hatten kritisiert, von der Stadt zu spät über die anstehenden Arbeiten informiert und nicht eingebunden worden zu sein. Wegen der Verkehrseinschränkungen fürchteten sie Umsatzverluste.