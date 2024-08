Von Armen Hesse

Wiesloch. "Er ist weithin sichtbar, ein prägnantes Eingangstor in das ,Quartier am Bach’ und vielleicht sogar zum südlichen Teil Wieslochs", sagte Oliver Weidenhammer, Geschäftsführer von "Haus+Co" Bauprojektmanagement. Gemeint war der sechsstöckige Turm mit der Klinkersteinfassade, der in Wiesloch zwischen dem Toom-Baumarkt und dem Wietalbad entstanden ist