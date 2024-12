Wiesloch. (my). Wie schon im vergangenen Jahr wurde das öffentliche Bücherregal am Marktplatz während des Weihnachtsmarktes mit einer Plane geschlossen. Somit ist kein Zugriff auf die Bücher möglich. Das Hinweisschild wurde nicht immer respektiert und man verschaffte sich damals Zugang, um Bücher zu entnehmen oder auch abzulegen, heißt es von der Bürgerstiftung. Die Betreuenden hätten viel Mühe gehabt, alles wieder in Ordnung zu bringen.

Es werde darum gebeten, in der Zeit des Weihnachtsmarktes keine Bücher vor dem Regal abzulegen. Als Alternative stehen die Bücherregale in Baiertal und Schatthausen zur Verfügung. Mit dem Ende des Weihnachtsmarktes könne man sich auf dem Marktplatz wieder an den Büchern bedienen.