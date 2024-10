Wiesloch. (kbw) Von einem früheren Stationsnachbarn soll ein ehemaliger Patient des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) in Wiesloch beauftragt worden sein, einen Professor in Frankreich zu bedrohen und mit Säure anzugreifen. Zu dem Säureanschlag kam es zwar nicht. Inwieweit der Patient aber bereit war, sich als Vollstrecker zu verdingen, soll nun in einem Prozess vor dem Wieslocher

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote