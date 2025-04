Wiesloch/Paris. (tt) Es war das Wochenende der Laufveranstaltungen: Während am Sonntag in Wiesloch beim Stadtlauf 1500 Läuferinnen und Läufer an den Start gingen, waren beim Paris-Marathon fast 57.000 Menschen auf der Strecke. Einer von ihnen war Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann, der sich mit der Teilnahme in der französischen Hauptstadt einen lange gehegten Traum erfüllte.

