Wiesloch. (tt/kbw) Seit der Corona-Pandemie gibt es in Wiesloch Montagsspaziergänge, mit denen während der Corona-Beschränkungen der Regierung gegen diese Auflagen unangemeldet protestiert wurde. Nun gab es für den 8. Januar erstmals wieder einen Aufruf in den sozialen Medien, sich dem Spaziergang anzuschließen.

Rund 50 Personen trafen sich am Montagabend auf dem evangelischen Kirchplatz an der Bertha-Benz-Plastik und zogen anschließend durch die Wieslocher Innenstadt. Unter dem Titel "#dieampelmussweg" und "#08012024" waren "Landwirte, Spediteure, Handwerker, Dienstleister, medizinisches Personal, Fachkräfte, Arbeitssuchende und Rentner" aufgerufen worden, sich an dem Spaziergang zu beteiligen.

"Die Ampel muss weg" war auch auf einigen Spruchbändern beim Konvoi zu lesen. Unter den Teilnehmern waren auch viele Privatleute, die sich mit den Landwirten solidarisierten und mit dem eigenen Auto im Konvoi mitfuhren. Und offenbar entdeckten auch Vertreter anderer politischer Spektren die Proteste der Landwirte als Plattform für sich: Vereinzelt ließen Aufkleber auf Fahrzeugen und Anstecker an der Kleidung eine Nähe zur "Spaziergänger"-Bewegung erkennen.

Der weit überwiegende Teil der Protestierenden konzentrierte sich aber darauf, dass die Regierung die Steuervergünstigungen für Agrardiesel schrittweise zurücknehmen will. Außerdem bekannten viele Teilnehmer mit dem Schild "Landwirtschaft ist bunt, nicht braun" in ihrem Schlepper Farbe.