Kanäle in Altwiesloch werden für 7,55 Millionen Euro saniert

Wiesloch. (tt) In fünf Bauabschnitten muss das Kanalnetz in Altwiesloch erneuert werden: Insgesamt 7,55 Millionen Euro hat die Stadtverwaltung dafür in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Bereits im Frühjahr sollen die Arbeiten mit einem neuen Stauraumkanal an der Schlosswiese starten. Dafür hat der Gemeinderat vor Kurzem einstimmig grünes Licht gegeben.

"Wir müssen nach 40