Von Armen Hesse

Wiesloch. Unter den zehn Gewinnern des Landeswettbewerbs "Ideenstark" in diesem Jahr war auch das Jungunternehmen "Bee friendly" aus Wiesloch, das sich in Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen, Sportvereinen, Unternehmen und Forschungsinstituten für den Erhalt der Biodiversität einsetzt.

Lehrerinnen und Lehrer bei der Vermittlung von Medienkompetenz spielerisch unterstützen, Biodiversität mit kreativen Methoden fördern oder das Internet zugänglicher für querschnittsgelähmte Nutzerinnen und Nutzer zu machen. Das waren die Konzepte der Gewinnerteams beim Wettbewerb "Ideenstark" in diesem Jahr. Mit der Auszeichnung würdigen das Land und die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg jedes Jahr zehn Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft.

Gegründet wurde "Bee friendly" 2020 von den drei Freunden Michael Watson aus Wiesloch, Dominik Hümmer aus Schatthausen und Sascha Sychov aus Baiertal. Gemeinsam besuchten sie das Wieslocher Ottheinrich-Gymnasium. In der Studienzeit wuchs die Idee, sich des Themas Biodiversität anzunehmen. "Bee friendly" stand jedoch von Beginn an für mehr als nur Biodiversität: "Bee friendly steht für Biodiversität, Umweltschutz und soziale Nachhaltigkeit."

Vordergründig konzentrieren sie sich auf den Bau von Bienenhotels, entwickeln davon ausgehend jedoch alle drei Aspekte. Unternehmen, Bildungseinrichtungen oder Kindergärten könnten sich Bienenhotels kaufen und bei der Aufstellung individuell beraten lassen. Beachte man den Standort nicht, verliere man einen großen Teil der Wirkung, so Michael Watson, einer der Gründer.

Ihr Gesamtkonzept setzten sie vor allem in den Workshops um. Ziel sei es, sagt Watson, Menschen für die Themen Biodiversität und soziale Nachhaltigkeit im eigenen Umfeld zu sensibilisieren. Dafür sei es notwendig, die Menschen dort abzuholen, wo sie sich befänden.

In den jeweils auf die Gruppe zugeschnittenen Workshops wird gemeinsam an einem oder mehreren Bienenhotels gebaut. Manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer brächten mehr handwerkliches Geschick mit, dafür weniger Vorwissen, bei anderen sei es umgekehrt. Man versuche aber bewusst, sich in der Arbeit nicht auf eine bestimmte Zielgruppe zu beschränken. Mit der U17-Mädchenmannschaft der TSG 1899 Hoffenheim habe man gemeinsam Bienenhotels für deren Trainingsstätte gebaut. Solche Maßnahmen seien insofern sozial nachhaltig, als sie teamfördernd wirkten.

Je früher mit der Aufklärung begonnen werde, erzählt Watson, desto nachhaltiger sei die Wirkung. Daher gebe es Kooperationen mit Schulen und Kindergärten, in denen man Bienenwochen organisiere oder sie für ressourcenschonendes Leben sensibilisiere. 2022 haben sie die Kindertagesstätte "Rohrspatzen" in Heidelberg unterstützt, zum ersten bienenfreundlichen Kindergarten der Stadt zu werden. Auch Upcycling, also die Verarbeitung von Materialien aus Produkten, die sonst im Müll landen würden, in neue Produkte, interessiere Kinder.

Die Resonanz sei bislang sehr gut, da man, so Watson, versuche, den Menschen Handlungsoptionen an die Hand zu geben: "Wir sehen uns als Sprachrohr aktueller Entwicklungen und wollen nicht belehren. Wir wollen die Selbstwirksamkeit bei den Menschen erhöhen und der Überforderung durch Klima- und Biodiversitätskrise entgegenwirken."

Auch im eigenen Produktionsbetrieb achte man genau darauf, den nach außen getragenen Werte zu entsprechen. So kauften sie, erklärte Watson, die Materialien für die Bienenhotels nicht nur in süddeutschen Betrieben ein, sondern achteten darauf, die verwendeten Rohstoffe nicht weit zu transportieren. Ein Hauptbestandteil sei beispielsweise Bambus, ein schnell wachsender Rohstoff. Dieser werde in Konstanz angebaut: "Die Materialien aus China einfliegen zu lassen oder dort vorproduzieren zu lassen, würde unser Ziel verfehlen."

Auch um den sozialen Aspekt von Nachhaltigkeit umzusetzen, investieren die drei viel Zeit. Seit 2021 arbeiten sie mit der Lebenshilfe Wiesloch zusammen; sie schafft einen Raum für Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen. Dort wird die Bienensaat, die "Bee friendly" nutzt, verarbeitet. Die Waben für die Bienenhotels werden seit diesem Jahr in den Diakoniewerkstätten Rhein-Neckar gefertigt.

In Zukunft sollen vermehrt überregionale oder sogar internationale Projekte realisiert werden, wie etwa mit dem Fraunhofer Institut, dem "Internationalen Bund" oder dem "International Stingless Bee Centre" in Ghana, alles unter der Devise, den Naturschutz greifbar zu machen.