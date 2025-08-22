Freitag, 22. August 2025

Plus Wiesloch

Im Circus Zappzarap werden Kinder zu Stars in der Manege

Von Jonglage über Vertikaltuch bis Feuerkünste: Rund 100 Kindern lernen verschiedene Zirkusnummern und führen sie in einer Gala auf.

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 2 Sekunden
Wimmelbild im Schillerpark Wiesloch: Rund 100 Kinder trainieren für die große Zirkusgala. Sie studieren beispielsweise Kugellauf, Hula-Hoop-Tanz oder Diabolo-Jonglage ein und präsentieren ihre Kunststücke dann ihren Familien. Foto: Lerche

Von Miko Burghardt

Wiesloch. Laute Musik kommt aus dem Schillerpark, während zahlreiche Kinderstimmen mitsingen. In der Mitte des Parks ist ein Zirkuszelt aufgebaut, denn die Stadt Wiesloch bietet in Zusammenarbeit mit dem Circus Zappzarap wieder den beliebten Ferienspaß an.

Hier können zwei Gruppen von rund 100 Kindern innerhalb von je einer Woche verschiedene

