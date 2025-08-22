Im Circus Zappzarap werden Kinder zu Stars in der Manege
Von Jonglage über Vertikaltuch bis Feuerkünste: Rund 100 Kindern lernen verschiedene Zirkusnummern und führen sie in einer Gala auf.
Von Miko Burghardt
Wiesloch. Laute Musik kommt aus dem Schillerpark, während zahlreiche Kinderstimmen mitsingen. In der Mitte des Parks ist ein Zirkuszelt aufgebaut, denn die Stadt Wiesloch bietet in Zusammenarbeit mit dem Circus Zappzarap wieder den beliebten Ferienspaß an.
Hier können zwei Gruppen von rund 100 Kindern innerhalb von je einer Woche verschiedene
