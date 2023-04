Wiesloch. (hds) Gegen das Parken auf Gehwegen und die damit verbundenen Behinderungen und Gefahren soll nun effizienter vorgegangen werden. Dies wurde mehrheitlich bei der Sitzung des Gemeinderats beschlossen. Die SPD hatte einen dementsprechenden Antrag eingebracht. Christoph Aly begründete diesen damit, die Anzahl der Autos würde ständig ansteigen, das Parken auf den Gehwegen sei nicht nur störend, sondern oftmals gefährlich. "Da ist es zuweilen zu eng, Personen mit Kinderwagen oder solche, die im Rollstuhl sitzen, müssen hin und wieder auf die Straße ausweichen", so der SPD-Gemeinderat. Er betonte, man werde nun dem leicht modifizierten Verwaltungsvorschlag folgen.

Dieser sieht vor, eine Arbeitsgruppe "Gehwegparken" unter Leitung der Straßenverkehrsbehörde zu etablieren. Mit dabei soll das Tiefbauamt sein, ein Vertreter von Menschen mit Behinderung sowie Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs und von "Move". In dieser Gruppe sollen all die Maßnahmen diskutiert und beschlossen werden, die zur Eindämmung des Gehwegparkens sinnvoll und umsetzbar sind. Unter anderem will man die Öffentlichkeitsarbeit intensivieren, verstärkte Kontrollen durchführen oder gar bauliche Umgestaltungen vornehmen.

In der November-Sitzung des Gemeinderats sollen erste Ergebnisse präsentiert werden. In einem ersten Schritt sollen zunächst die Gerbersruhstraße, die Heidelberger Straße, die Ösingerstraße sowie die Waldstraße unter die Lupe genommen werden. Der Grund: Dort gibt es großen "Parkdruck" und ein hohes Fußgängeraufkommen.

"Von vielen Personen wird das Gehwegparken als Kavaliersdelikt angesehen und oft rücksichtslos vorgegangen", so Aly. Fritz Zeier, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, signalisierte Zustimmung, jedoch äußerte er Bedenken bezüglich einer Arbeitsgruppe. "Es muss mehr kontrolliert und bestraft werden", forderte er. Seitens der Grünen meinte Katharina Ebbecke, all dies sei unnötig: "Wir haben eine klare, gesetzliche Regelung, die das Parken auf Gehwegen verbietet. Und eine sogenannte Eskalationsstufe für Wiederholungstäter gibt es ebenfalls." Eine Arbeitsgruppe sei daher unnötig, vielmehr müsse es darum gehen, geltendes Recht wirksam umzusetzen. "Wir kennen natürlich die Gesetzeslage", so der Fraktionsvorsitzende der SPD, Richard Ziehensack. Es gehe darum, einen Sinneswandel herbeizuführen. Markus Grimm (CDU) gab zu bedenken, dass eine umfassende Kontrolle sicher nicht möglich sei. "Da fehlt es an personellen Ressourcen."

Jürgen Morlock von der Straßenverkehrsbehörde informierte, in diesem Jahr seien 156 Verwarnungen an die Gehweg-Parker ausgesprochen worden. "Wir konzentrieren uns dabei auf die wichtigsten Straßen."