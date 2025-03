Wiesloch. (kbw) Der Verein Stadtmarketing veranstaltet am Wochenende vom 5. auf den 6. April jeweils von 11 bis 18 Uhr seinen traditionellen Frühlingsmarkt – vor dem Hintergrund der jüngsten Anschläge, bei denen Autos als Waffen eingesetzt wurden, findet er aber dieses Mal auf dem Festplatz in der Parkstraße statt.

Die Anforderungen an die Sicherheit seien gestiegen, in der weitverzweigten Innenstadt ließen sich die vorgegebenen Zufahrtssperren nicht realisieren, heißt es in der Ankündigung.

Dennoch wolle man den teilnehmenden Markthändlerinnen und Händlern, die teilweise seit vielen Jahren nach Wiesloch kommen, und auch den vielen Besucherinnen und Besuchern einen bunten Frühlingsmarkt bieten.

In diesem Jahr werden um die 50 Marktstände erwartet, die ein breites Warenangebot haben: Von Kunsthandwerk, Schmuck, Mode über Naturprodukte bis zu Produkten rund um Heim und Haus. Auch das kulinarische Angebot soll nicht zu kurz kommen.

"Wir wollen unbedingt, dass der Frühlingsmarkt stattfindet" sagt Uwe Dörner, Vorsitzender des Vereins Stadtmarketing: "Wir hoffen, dass dies bei den Besucherinnen und Besuchern gut ankommt." Im gesamten Stadtgebiet wird ein verkaufsoffener Sonntag am 6. April von 13 bis 18 Uhr stattfinden.

Viele Geschäfte halten für ihre Kunden weitere Aktionen, Überraschungen und natürlich den Wiesloch-Taler bereit. Die individuelle Gutscheinmünze im Wert von fünf Euro ermöglicht den Beschenkten, wie mit Bargeld zu bezahlen.

Parallel zum Wieslocher Frühlingsmarkt findet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auch das Weinfestival im Palatin statt. Zahlreiche Weingüter der Region laden Weinliebhaber und alle Interessierten ein, im Palatin einzukehren und in entspannter Atmosphäre die Vielfalt ihrer Weine zu entdecken.