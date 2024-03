Wiesloch. (arb) Ohne ein Umdenken im Verkehr sei kein Klimaschutz zu stemmen, sagten die Vertreter von Fridays for Future und Verdi bei der gestrigen Kundgebung in Wiesloch zum bundesweiten Klimastreik. Unter dem Motto "Wir fahren zusammen" haben sich Fahrgäste, Fridays for Future, die Beschäftigten des Nahverkehrs und die Gewerkschaft Verdi zusammengeschlossen, um für bessere Arbeitsbedingungen und Unterstützung bei der Verkehrswende zu kämpfen.

Als der Zug beim Wieslocher Rathaus angekommen war, hatten sich etwa 70 Personen angeschlossen. Gemeinsam hier zu stehen, sei ein tolles Erlebnis, sagte Nadja Kürten, die für die Verdi sprach. Im letzten Jahr habe man eine Petition gestartet für bessere Arbeitsbedingungen bei Bus und Bahn und bundesweit inzwischen 200.000 Unterschriften gesammelt.

Um die Klimaziele zu erreichen, benötige es bis 2030 eine Verdopplung des Angebots im Nahverkehr, informierte sie die Anwesenden. "Dafür brauchen wir sichere Arbeitsplätze und faire Bedingungen." Noch immer seien Schichtdienste und befristete Verträge die Normalität, und das bei einer gleichzeitig schlechten. Bezahlung. 3000 Euro spreche die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH als Antrittsprämie aus. "Warum kommt niemand? Wir brauchen ein besseres Arbeitsumfeld und bessere Arbeitsbedingungen." Dabei nahm sie auch die kommunale Verwaltung in die Pflicht, ebenso wie die SWEG.

Dafür brauche es aber Personal und Wertschätzung, erklärten Maike Wildhagen und Helena Luboeinski für Fridays for Future. "So ist in Deutschland der Verkehrssektor der einzige Bereich, in dem die CO2-Emissionen steigen." Dafür brauche man ein Umdenken. "Der Klimawandel ist ein normalisiertes Thema geworden", fuhren sie fort und appellierten an die Eigenverantwortung der Menschen. "Wir sollten uns für uns selbst überlegen, ob man nicht auch das Fahrrad oder den Bus nehmen kann." Denn inzwischen sei es üblich, statt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mit dem Auto zum Beispiel nach Heidelberg zu fahren.

Diese Ziele könne man nur gemeinsam und in einer breiten Bewegung erreichen, waren sich Fridays for Future und Verdi einig. Mit dabei war auch der offene antifaschistische Treff, der insbesondere die politischen Verantwortlichen ansprach.

Als Industrieland sei Deutschland mitverantwortlich für das Leiden in sozialschwächeren Regionen der Welt. Ein Gegeneinander, das zudem bedroht sei, von nationalistischen Tendenzen unterwandert zu werden, helfe dabei nicht. "Der Kampf fürs Klima ist stets auch ein Kampf für die Menschen und ihre Rechte." Und zwar die aller, egal welchen Geschlechts und welcher Herkunft.