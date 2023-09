Wiesloch. (arb) Ein erhöhter Krankenstand führt dazu, dass die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) am Standort Wiesloch seit Donnerstag, 28. September, einen Notfallplan umsetzt. Das erklärte das Unternehmen auf RNZ-Nachfrage. Durch den Notfallplan kommt es zu Einschränkungen im Linienverkehr.

Die Buslinie 701 von Rauenberg nach Wiesloch/Walldorf ist am 28. September vorläufig eingestellt worden. Als Ersatz stehen folgende Linien zur Verfügung: 703 für Fahrgäste aus Rauenberg, 705 für Fahrgäste aus Malschenberg und 709 für Fahrgäste aus Frauenweiler.

Auf der Linie 707 von Schatthausen ins Walldorfer Industriegebiet fallen bis auf Weiteres einzelne Fahrten zwischen den Haltestellen "Wiesloch/Walldorf Bahnhof-West" und "Walldorf-Industriegebiet" aus.

Fahrgäste können auf die parallel verlaufenden Linien 721, 749, 750, 798 und 799 ausweichen. Außerdem kommt es seit Donnerstag, 28. September, zu Ausfällen einzelner Fahrten auf den Linien 702, 707 und 708.

Seit dem Freitag, 29. September, wird außerdem die Linie 709 von einem Halbstunden- auf einen Stundentakt umgestellt. Am Samstag, 30. September, kommt es zu Ausfällen einzelner Fahrten auf den Linien 702, 703, 705, 706, 707 und 708. Am Sonntag, 1. Oktober, sollen alle Fahrten gemäß dem regulären Fahrplan stattfinden. Wann die Busse wieder regulär fahren, konnte der SWEG-Sprecher am Freitag nicht sagen.