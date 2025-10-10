Von Timo Teufert

Wiesloch. "Wie können wir Grundwerte und Rechtsstaat verteidigen?" Diese Frage ist das zentrale Element einer Kunstaktion der Volkshochschule Südliche Bergstraße, die am 1. Oktober mit der Aufstellung eines Kunstwerks auf dem Wieslocher Marktplatz begonnen hat. Seither sind alle Interessierten aufgerufen, an einer kurzen Online-Umfrage teilzunehmen. Deren