Ein Wortturm soll zum Nachdenken über die Demokratie anregen

Mit einer Kunstaktion sucht die Volkshochschule bei den Menschen Rat für die Bewahrung von Grundwerten. Matinee am 18. Oktober mit Lesung von Ilja Trojanow.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 6 Sekunden
Stellen die Aktion „Ratschlag Demokratie“ vor (v.l.): Sandra Heinzmann und Anna Gisbertz von der Volkshochschule. Foto: tt

Von Timo Teufert

Wiesloch. "Wie können wir Grundwerte und Rechtsstaat verteidigen?" Diese Frage ist das zentrale Element einer Kunstaktion der Volkshochschule Südliche Bergstraße, die am 1. Oktober mit der Aufstellung eines Kunstwerks auf dem Wieslocher Marktplatz begonnen hat. Seither sind alle Interessierten aufgerufen, an einer kurzen Online-Umfrage teilzunehmen. Deren

Von Timo Teufert
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
zu unseren Autoren  
