Ein Wortturm soll zum Nachdenken über die Demokratie anregen
Mit einer Kunstaktion sucht die Volkshochschule bei den Menschen Rat für die Bewahrung von Grundwerten. Matinee am 18. Oktober mit Lesung von Ilja Trojanow.
Von Timo Teufert
Wiesloch. "Wie können wir Grundwerte und Rechtsstaat verteidigen?" Diese Frage ist das zentrale Element einer Kunstaktion der Volkshochschule Südliche Bergstraße, die am 1. Oktober mit der Aufstellung eines Kunstwerks auf dem Wieslocher Marktplatz begonnen hat. Seither sind alle Interessierten aufgerufen, an einer kurzen Online-Umfrage teilzunehmen. Deren