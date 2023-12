Wiesloch. (tt) Die Schwetzinger Straße ist ab heute wieder über die untere Hauptstraße erreichbar: Wie angekündigt sind die Arbeiten an der Straße und am Kreuzungsbereich zur Ringstraße so weit abgeschlossen, dass die Strecke für Autos und Kleinlaster wieder freigegeben werden konnte. Mit Warnbaken ist die Fahrspur zwischen dem Kreisel an der Stadtgalerie und dem Beginn der Fußgängerzone am Leimbach markiert.

Seit Mitte Oktober war die Zufahrt in die Schwetzinger Straße von dieser Seite voll gesperrt: Dieser große Einschnitt sei nötig gewesen, um bei der aktuell größten Baumaßnahme der Stadt, der Umgestaltung der Ringstraße und der Hauptstraße, weiter voranzuschreiten, heißt es in einer Mitteilung. "Danke für das große Verständnis der ansässigen Unternehmen und Praxen. Wir wissen, dass wir Ihnen einiges zugemutet haben", sagte Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Umso mehr freut sich das Stadtoberhaupt, dass dieser Meilenstein nun geschafft ist.

"Trotz des sehr regenreichen Dezembers ist es gelungen, die Baumaßnahme in der geplanten Zeit abzuschließen", heißt es in der Mitteilung. Mit verlegt wurden Trinkwasser- und Fernwärmeleitungen. In der Schwetzinger Straße sind die Bordsteine für die barrierefreie Querung des Fußgängerüberweges entstanden und der gesamte Kreuzungsbereich wurde asphaltiert.

Ein Wermutstropfen bleibt: Die Zufahrt über die Ringstraße in die Schwetzinger Straße ist weiterhin nicht möglich. Die Ringstraße bleibt vom Röhrbuckel bis zur Hauptstraße voll gesperrt. Dort werden der Platz und die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Dieser Abschnitt wird voraussichtlich erst im Mai 2024 fertig.