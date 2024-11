Wiesloch. (kbw) Verkehrsteilnehmer auf der Wieslocher Parkstraße brauchen derzeit etwas mehr Geduld als sonst: Wegen einer Baustelle ist die rechte Spur in Richtung Innenstadt auf der Höhe des Zebrastreifens an der TSG-Vereinsgaststätte gesperrt. Um weiterzukommen, müssen Autofahrer auf einen günstigen Moment warten, in dem es ihnen der Gegenverkehr erlaubt, auf der linken Spur an der Baustelle vorbeizufahren. Auf diese Weise kommt es in beiden Richtungen zu Verzögerungen.

Wie die Stadt Wiesloch mitteilt, arbeitet dort derzeit eine Baufirma im Auftrag des Zweckverbands Fibernet, in dem sich der Rhein-Neckar-Kreis und die Kommunen zusammengeschlossen haben, um die Versorgung der Region mit schnellem Internet voranzutreiben.

Alle Wieslocher Schulen sowie Sporthallen und öffentliche Einrichtungen wie die Stadtbibliothek und das Rathaus würden aktuell an das schnelle Glasfasernetz angeschlossen, um den nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung zu gehen.

Bereits in den vergangenen Wochen habe Fibernet an verschiedenen Stellen Tiefbauarbeiten durchgeführt, heißt es von der Stadt. Weitere Baumaßnahmen im Stadtgebiet sollten in den kommenden Wochen folgen. Verkehrsbehinderungen bittet die Stadt zu entschuldigen.

Da bereits seit Juni an der Ausfahrt Wiesloch Nord die Überführung von der Bundesstraße B3 zur Landesstraße L594 wegen Brückenbauarbeiten gesperrt ist und die Umleitung über die Parkstraße erfolgt, ist der Weg in die Große Kreisstadt derzeit mit einigen Hindernissen verbunden.