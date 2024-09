Wiesloch. (kbw) Um die Mittagszeit hat Tilo Hensel alle Hände voll zu tun. Täglich steht er mit seinem Foodtruck auf dem Parkplatz von dem Getränkemarkt am Eichelweg. Kurz nach 12 Uhr herrschte am Dienstag Hochbetrieb, viele Beschäftigte aus den umliegenden Betrieben wollten ihre Pausen-Mahlzeit bei "Tilos Essbar" einnehmen. Das am häufigsten bestellte Gericht: die Currywurst, Hensels

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote