Wiesloch. (slt) Rauf aufs Fahrrad heißt es derzeit bei der großen bundesweiten Stadtradelaktion, an der sich unter anderem Wieslocher Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Anlässlich dieser Aktion veranstaltet die Ortsgruppe Wiesloch/Walldorf des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) eine Fahrradcodieraktion am kommenden Sonntag, 30. Juni, zwischen 11 und 14 Uhr auf dem Adenauerplatz in der Innenstadt. Im Interview mit der RNZ hat Carol Streeter vom ADFC Wiesloch/Walldorf über den Hintergrund dieses Vorhabens gesprochen und erklärt, wie wichtig – und einfach – es ist, den eigenen Drahtesel registrieren zu lassen:

> Frau Streeter, was muss ich beachten, wenn ich mein Fahrrad codieren lassen möchte? Gibt es bestimmte Voraussetzungen?

Wichtig ist, den Personalausweis, gegebenenfalls den ADFC-Mitgliedsausweis und den Kaufbeleg des Rads mit der Rahmennummer mitzubringen. Ist kein Kaufbeleg vorhanden, kann der Eigentümer des Fahrrads mit einer eidesstattlichen Erklärung die Codierung durchführen lassen.

Bis auf wenige Ausnahmen können alle Fahrräder und auch Fahrrad-Akkus codiert werden, jedoch keine Räder mit Carbon- oder Titan-Rahmen. Es macht auch wenig Sinn, Fahrrad-Zubehör wie Anhänger und Kindersitz zu codieren. Aber wenn die Besitzer darauf bestehen, wird das auch gemacht.

Die Prägung erfolgt im oberen Drittel des Sattelrohrs, auf der rechten Seite. Der Besitzer soll diese Stelle gut sauber machen, störende Gegenstände wie Kindersitz- und Schlosshalterungen abmontieren und bei Pedelecs den Schlüssel für den Akku mitbringen. Der Besitzer soll im Vorfeld die Rahmennummer lokalisieren und sauber machen, denn diese wird gegen den Kaufbeleg geprüft.

> Warum sollte ich mein Fahrrad codieren lassen?

Bei der Codierung wird ein persönlicher Code, der den Eigentümer eines Fahrrads eindeutig identifiziert, in den Fahrradrahmen eingeprägt. Die Polizei kann somit, ohne Registrierung in einer zentralen Datenbank, den Besitzer eines aufgefundenen Fahrrads ausfindig machen. Auch hat der erkennbare Code am Rad eine abschreckende Wirkung auf mögliche Diebe, da der Wiederverkaufswert sinkt und es auch für Hehler an Attraktivität verliert. Dennoch ersetzt das Codieren weder ein gutes Fahrradschloss, noch richtiges Abschließen an festen Gegenständen oder eine gute Versicherung.

> Warum macht die Polizei das nicht mehr?

Die Polizei in Baden-Württemberg hatte sich aus der Fahrrad-Codierung zurückgezogen. Für die Fahrradhändler ist die einzelne Codierung von Rädern aufgrund des Zeitaufwandes wenig rentabel. Der ADFC füllt diese Marktlücke im Interesse der Radfahrenden mit regelmäßigen Codierungsaktionen.

> Was kostet mich die Codierung meines Fahrrads?

ADFC-Mitglieder bezahlen acht Euro für eine Codierung, Nicht-Mitglieder 15 Euro. Die zusätzliche Codierung eines Akkus kostet fünf Euro. Für Neu-Mitglieder, die am Sonntag in den ADFC eintreten, ist die Codierung kostenlos. Ein Mitgliedsformular kann am ADFC-Codierungsstand ausgefüllt werden.