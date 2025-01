Yannick Hug

Wiesenbach. Es ist angenehm warm an diesem Mittwochabend in der Tabakscheuer des Kulturzentrums Antoniushof in Wiesenbach. Während draußen der kalte Nieselregen alles zu durchdringen scheint, wurde hier ein kleiner Stuhlkreis in behaglicher Atmosphäre aufgebaut. In der Mitte des Kreises stehen fünf Menschen dicht beieinander, die Hände gegenseitig um die