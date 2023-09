Mehrheit will den neuen Radweg

Von Maria Stumpf

Wiesenbach. Die endgültige Trasse für den Radweg-Lückenschluss an der Landesstraße 532 (L 532) in Richtung Langenzell mit großer Mehrheit beschlossen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend.

Der 550.000 Euro teure Abschnitt parallel zum Sportplatz ist rund 350 Meter lang. Das Land übernimmt die Baukosten, Wiesenbachs Eigenanteil