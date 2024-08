Von Karim Skeirek

Hirschberg-Großsachsen. Die Widda Kerwe in Großsachsen hat sich in ihrer zweiten Auflage als voller Erfolg erwiesen. Von Freitag bis Sonntag feierten zahlreiche Besucher ausgelassen auf dem Platz vor der Sachsenhalle. Was im letzten Jahr noch als Experiment begann, hat sich in diesem Jahr zu einem festen Termin im Kalender der Gemeinde