Walldorf. (tt) Die Tierrechtsorganisation Peta hat eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt, um den Fall der Katze Bonnie aufzuklären. Dem Tier wurde am Wochenende vor Weihnachten das Fell ihres Schwanzes abgezogen, weshalb der Schwanz amputiert werden musste. Die behandelnde Tierärztin erklärte, dass die Verletzung nicht auf einen Unfall zurückzuführen sei, die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz derzeit in alle Richtungen.

"Es ist erschreckend, auf welche gewaltsame Weise die Katze gequält wurde. Ihr das Fell am Schwanz abzuziehen, ist eine grausame Tat", wird Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta, in einer Pressemitteilung zitiert. Die Organisation verzeichne fast täglich Fälle, bei denen Vierbeiner mit Luftdruckwaffen, Schrot oder Armbrustpfeilen beschossen, mit ätzenden Flüssigkeiten übergossen, getreten oder anderweitig misshandelt werden. "Wir setzen uns dafür ein, dass die Täter überführt und zur Rechenschaft gezogen werden", so Moll.

Um den Walldorfer Fall aufzuklären, hat Peta eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen. Die Tierrechtsorganisation setzte regelmäßig Belohnungen in Fällen von misshandelten oder ausgesetzten Tieren aus, um bei der Ermittlung der Verantwortlichen zu helfen.

Gleichzeitig fordert Peta harte Strafen für Tierquäler, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. "Wer wehrlose Tiere quält, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück", erklärt Moll. Tierquälerei sei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat und könne mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

Nachdem sich Mitte Dezember ein ähnlicher Fall wie in Walldorf in Öhringen ereignet hatte, wurde nun bekannt, dass zwischen Montag und Mittwoch vergangener Woche – also nach dem Vorfall in Walldorf – ein Unbekannter nur vier Kilometer vom Tatort in Öhringen entfernt in Bretzfeld einer Katze das Fell vom Schwanz abgezogen haben soll. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um den oder die gleichen Täter wie bei der Tat in Öhringen handelt.

Info: Wer in Walldorf etwas beobachtet oder mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei oder telefonisch unter 0711/8605910 oder per E-Mail an whistleblower@peta.de zu melden.