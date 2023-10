Kronau. (arb) Angefangen hat es mit der Neugestaltung des Rathausplatzes in Kronau – am Ende stehen ein Weltrekordversuch, die Einweihung von zwei bundesgeförderten Klimaschutzinitiativen und eine "Toilette für alle". Am Samstag, 14. Oktober, laden Bürgermeister Frank Burkard und die Gemeinde Kronau alle Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer dazu ein, die Einweihung mit einem Weltrekordversuch zu begehen. Um elf Uhr findet ein Festakt mit dem Ministerialdirektor für Landesentwicklung und Wohnen, Christian Schneider, und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Markus Grübel statt.

Um 15 Uhr soll sich nach einer Fahrradsegnung vom Dorfplatz in der Ortsmitte aus die längste Fahrradkette der Welt bilden. Noch hält Berlin diesen Rekord: 1449 Fahrräder, das entspricht einem Viertel der Gemeindebewohner – Vorderrad an Hinterrad – muss Kronau aufbieten. Anschließend müssen sie 1,6 Kilometer radeln, allerdings nicht in Formation. Teilnehmen werden auch Fahrradvereine der Region (siehe unten) – "je mehr davon, desto besser", sagte Burkard.

Das Kronauer Drehkreuz ist Etappenpunkt vieler Radrouten – bis Wiesloch sind es zwölf Kilometer. Foto: Of

2016 entschied sich die Gemeinde dazu, den Rathausplatz umzugestalten; barrierefrei sollte er werden. Zwei Bürgerversammlungen in den Jahren 2018 und 2019 später konnte die Umsetzung im September 2022 beginnen. Für die Sanierung standen zunächst etwa 300.000 Euro aus der Sanierungskasse des Landes zur Verfügung.

Parallel dazu entwickelte die Gemeinde ein auf 15 Jahre angelegtes Projekt, um die Fahrradfreundlichkeit zu erhöhen. Kernstück sollte ein vollständig ausgestattetes Fahrraddrehkreuz sein. "Dieses Konzept stieß beim Bund auf Gegenliebe", so Burkard. Zu den Landesmitteln kamen weitere 800.000 Euro Förderung durch die Nationale Klimaschutzinitiative für die Gestaltung des Rathausplatzes hinzu.

"Ein Hochbau auf dem Rathausplatz war nicht möglich", sagte Burkard im Gespräch mit der RNZ. Für die Gastronomie seien die vorhandenen Flächen zu klein, außerdem hätten die Stellplätze nicht ausgereicht. Eine Tiefgarage hätte den Verkehrsfluss auf der Kreisstraße behindert. Eine Wohnbebauung sei aus denselben Gründen ausgeschlossen worden; stattdessen entstehen hinter der Sparkasse derzeit 33 Wohnungen und eine Tiefgarage.

Auf dem Rathausplatz laufen acht Radwege zusammen – vom örtlichen "St. Laurentius-Weg" bis zum "Paneuropa-Radweg" – ein echtes Drehkreuz. Dort befindet sich jetzt mit Drahtseilen gesichertes Werkzeug, ein Info-Monitor, eine Ladestation für elektrisch betriebene Fahrräder (E-Bikes) und die Möglichkeit, zwei Lastenfahrräder für einen Zeitraum von bis zu zwölf Stunden kostenfrei zu entleihen; erst danach wird eine Gebühr fällig.

Für die Nutzung der Lastenräder wird ein Smartphone benötigt. Sitzmöglichkeiten und ein Tisch zum Verzehr eines mitgebrachten Vespers stehen ebenfalls zur Verfügung. Außerdem wurde ein Trinkbrunnen zur Wasserversorgung aufgestellt.

Der Rathausplatz besitzt nun auch eine "Toilette für alle", die derart barrierefrei gestaltet ist, dass sie von Menschen mit Einschränkungen jeder Art nutzbar ist. Auch sie wurde durch Landesmittel mit 12.000 Euro gefördert.

Als zweites Projekt weiht Kronau sein eigenes Nahversorgungsnetz für Wärme und Kühlung ein. Es handelt sich um ein Niedrig-Temperatur-Leitungsnetz, das der Erde im Rücklauf Wärme entnehmen kann. Für dieses Projekt erhielt die Gemeinde etwa 2,9 Millionen Euro von der Nationalen Klimaschutzinitiative.

2014 kam die Idee unter dem damaligen Bürgermeister Jürgen Heß auf. 2019 stand der Plan. Durch ein Leitungsnetz, das sowohl Wärme als auch Kühlung an Schulen, kommunale Gebäude und private Gebäude liefern kann, sollen in Kronau zukünftig 639 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) jährlich eingespart werden.

Einzelheizungen werden durch eine Heizzentrale am Parkplatz der Mehrzweckhalle mit einem 100 Kilowatt-Blockheizkraftwerk (BHKW), eine 600 Kilowatt-Hackschnitzelheizung und zwei Pufferspeicher ersetzt. Statt fossilem Gas und Erdöl liefern regionale Holzhackschnitzel, Biogas und die Sonne die rund 3000 Megawattstunden Wärme. Der Anteil an erneuerbaren Energien bei diesem Projekt liegt bei 100 Prozent.

Von Beginn an werden die Mehrzweckhalle, die Erich-Kästner-Schule, die TSG-Halle, das Rathaus, die Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes und der Feuerwehr ebenso wie die Ludwig-Guttmann-Schule und private Haushalte angeschlossen sein.

Fahrt zur "Fahrradkette"

Alle Fahrräder der Region werden nach Kronau gebeten. Dort soll am Samstag, 14. Oktober, 15 Uhr, die längste "Fahrradkette" der Welt gebildet werden. Der bisherige Rekordhalter ist die Bundeshauptstadt Berlin. Kronau muss nun 1449 Fahrräder Vorderrad an Hinterrad aneinanderreihen und dann – in nicht ganz enger Formation – 1,61 Kilometer radelnd zurücklegen.

Der Rekordversuch beginnt und endet mit einem akustischen Signal. Die Fahrräder müssen von Muskelkraft bewegt werden. Die Weltrekordstrecke wird markiert sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jedoch erhalten alle Teilnehmer eine Startnummer.

Auch aus der Region machen sich Radelnde auf nach Kronau. Folgende Treffpunkte sind bekannt: St. Leon, Parkplatz beim VfB, 13.30 Uhr; Rot, Sporthalle, 13 Uhr; die Grünen aus St. Leon-Rot treffen sich um 10.15 Uhr am Rathaus in St. Leon-Rot beziehungsweise mit den Kronauer Parteifreunden um 11 Uhr in Kronau an der Mehrzweckhalle zu einer Radtour davor.