Weinheim. (cis) Eingerahmt in den Weinheimer Frühling erfolgte am Sonntag auf dem Marktplatz der Abschluss der Beteiligungsphase der Bürgerschaft an der Zukunftswerkstatt. "Die politische Entscheidungsfindung steht jetzt an", übergab Carla Schönfelder vom moderierenden Büro Team Ewen den Staffelstab an Oberbürgermeister Manuel Just. Just hatte zuvor nochmals betont, dass die Zukunftswerkstatt seine Herzensangelegenheit sei, entstanden als Projekt in seinem Oberbürgermeisterwahlkampf 2018.

Er blickte zurück auf den gesamten Prozess, in den die Bürgerschaft sich getreu dem Motto "Schwächen schwächen, Stärken stärken" in verschiedenen Formaten eingebracht hatte. "Wie ich meine, können wir heute auf einen guten Prozess zurückblicken, der eine Vielzahl hervorragender Ideen zutage gefördert hat", dankte Just jenen, die sich in den Arbeitsgruppen engagiert hatten und sich nun vor dem Alten Rathaus seinen Worten nach zu einem Abschluss trafen.

Planerisch waren die Arbeitsgruppen vom Büro Albert Speer und Partner begleitet worden. Die Mitarbeiter Svenja Knuffke und Leonard Saal erklärten nochmals die Ausgangspunkte der Zukunftswerkstatt und die Ergebnisse der Beteiligungsphase. Beides wurde, auf Plakaten festgehalten und auf Stellwänden angebracht, in einem Pavillon auf dem Marktplatz präsentiert. Dabei ging es um abstrakte planerische Inhalte genauso wie um eine konkrete Ebene. Die zeigte sich in sieben Aktionsräumen, die das Büro aus den Ideen ausgearbeitet hat und die schon im Forum im vergangenen September zum Teil für Gesprächsstoff gesorgt hatten: So hatten die Planer zum Beispiel für die Ortsteile zentrale Orte und Mobilitätspunkte aufgenommen, einen Quartiersplatz Blumenstraße als Gedanken eingebracht und in der Innenstadt mit Ideen zur Bebauung der Parkplätze Luisenstraße und Institutstraße und der Umwandlung des Amtshausplatzes in eine Freiraumgestaltung gespielt.

Es sind Beispiele, die Raum für Visionen lassen, erklärte Saal. Nun sollen die Fachplaner die Arbeitsergebnisse "auf Herz und Nieren" prüfen, wie der OB sagte, ehe die Resultate an die Verwaltung übergeben werden. In den kommenden Monaten wolle man dann, so sagte Just, den Gemeinderat auf Augenhöhe bringen. "Mitte des Jahres können wir davon ausgehen, dass der städtebauliche Rahmenplan dann auch vom Gemeinderat final verabschiedet wird", gab der OB die Zeitschiene vor. Der Rahmenplan ...