Weinheim. (RNZ) "Wenn jemand die Welt ändern kann, dann sind wir es. Wir Menschen. Was wir brauchen, ist Mut und Zuspruch, ein Gefühl der Solidarität und des Miteinanders. Das Gefühl füreinander, auch eine Portion Demut für das richtige Maß und Ziel. Ein Herz für jene, denen es nicht gut geht – denn das ist die Basis einer Gesellschaft. Wir sind verantwortlich, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir: die Menschen."

Mit solchen Appellen schwört OB Manuel Just jetzt in seiner Weihnachtsansprache die Menschen auf ein besseres Miteinander in schwierigen Zeiten ein. Der OB hält die Ansprache traditionell auf dem Weihnachtsmarkt, im Verlauf des Samstagabends, 23. Dezember. Die Rede wird von Sonntag, 24. Dezember, an auf www.weinheim.de als Video zu sehen sein, ebenso in den sozialen Netzwerken der Stadt. Das gilt auch für die Weihnachtsansprache von Lützelsachsens Ortsvorsteherin Doris Falter.

"Es würde mich freuen, wenn wir in Weinheim das Jahr 2024 mit Glaube, Liebe und Hoffnung beginnen würden. Ohne das geht es nicht. Dann wird es auch wieder besser", so Just. Die Weihnachtsbotschaft habe viel mit Hoffnung zu tun. In diesem Jahr müsse man sich aber anstrengen, sie zu finden. Die Klimakrise scheine von einer globalen Lösung weiter entfernt zu sein denn je.

Just verweist auch auf "die Kriege und Krisen, die weltweit Migrantenbewegungen in Gang setzen, die großes menschliches Leid mit sich bringen und allen zu schaffen machen, auch bei uns. Unter anderem daraus entsteht ein politischer Ruck in eine Ecke, in der sich Parteien stärken, die Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung predigen. Auf der Welt, in Europa, leider auch in Deutschland."

Er erinnert daran, dass er vor einem Jahr von einer unsicheren Lage in der Welt gesprochen hatte. "Es ist nicht besser geworden. Ganz im Gegenteil. Am 7. Oktober hat mit dem grausamen Terrorangriff der Hamas auf Israel ein zweiter Krieg begonnen. Zwar nicht auf dem europäischen Kontinent, aber im Herzen gefühlt ganz nah bei uns, gegen ein Brudervolk, gegen eine Nation, mit der wir Deutschen durch unsere Geschichte für immer auf eine besondere Weise verbunden sein werden."