Diakon Günter Huth entzündet die von Birgit Large farbenfroh gestaltete "Mittagstisch-Kerze". Der Weinheimer Mittagstisch könne Armut und Leid zwar nicht bekämpfen und Ungerechtigkeiten nicht aus der Welt schaffen, so der langjährige Ärztliche Direktor an der GRN-Klinik , Werner Schaupp, Pfarrer Joachim Dauer und Diakon Huth als Sprecher. Mit dem Angebot wolle man aber ein starkes Zeichen der Liebe Gottes setzen, verdeutlicht Huth: "Ein Zeichen gemeinsamen Glaubens und Lebens sowie nicht zuletzt

> Der Turnus: In dieser Woche sind die Gemeinden St. Laurentius und Herz Jesu (Rote Turmstraße 1) Gastgeber. Es folgen vom 6. bis 11. März die evangelische Johannisgemeinde und die evangelische Gemeinde an der Peterskirche (Hauptstraße 127). Die dritte Woche sieht vom 13. bis 18. März die katholische Gemeinde St. Marien im Forlenweg 5 als Ausrichter. Als Gastgeber fungiert an gleicher Stelle vom 20. bis 25. März die evangelische Gemeinde in der Weststadt, deren eigener Saal abgerissen wurde und neu gebaut wird. Die evangelische Freikirchliche Gemeinde beschließt den Mittagstisch vom 27. März bis 1. April in der Waidallee 2.

> Das Angebot: Der Weinheimer Mittagstisch bietet bis zum 1. April an wöchentlich wechselnden Orten jeweils von Montag bis Samstag ab 12 Uhr ein kostenloses warmes Essen und Gelegenheit zum Beisammensein an.

Zum 24. Mal ist am Montag der "Weinheimer Mittagstisch" gestartet , auch diesmal wieder federführend organisiert von Gertrud Oswald und Christine Gassmann sowie unter der Obhut der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen" (ACK) in Weinheim . Aus den Kochtöpfen dringt der Dampf der Rinderbrühe mit Backerbsen und Gemüseeinlage. Die Teller des Hauptgerichts sind mit Kassler, Sauerkraut und schwäbischen "Bubespitzle" (Schupfnudeln) gut gefüllt. Der Andrang der Gäste ist groß. Wie erwartet.

Weinheim. Ein "Stammgast", der sich lange Zeit unter anderem in – wie er sagt – "Bullshit-Jobs" als Müllmann, Prospektverteiler und im Großmarkt "ab und zu ein paar Euro verdient" hat, erzählt stolz, dass er jetzt einen "richtigen Job" gefunden hat. Was genau, will er nicht sagen. Gekommen ist er trotzdem, "um alte Freunde zu treffen". Neben ihm sitzt eine junge Frau. Sie ist im fünften Monat schwanger. Ohne festen Wohnsitz. "Und ohne Vater für das Baby", sagt sie. Nicht weit davon entfernt haben Grigorij und seine Ehefrau Natalja Platz genommen. Sie kommen aus der Ukraine, sprechen kaum Deutsch. Und doch: Die Sorge um Verwandte und Freunde ist aus ihren Gesichtern abzulesen.

Von Günther Grosch

> Spendenkonto: Evangelische Bank eG, IBAN DE 93 5206 0410 0005 0206 03; Kennwort "Weinheimer Mittagstisch". Auf Wunsch wird eine Quittung ausgestellt (Adresse angeben). keke

Diakon Günter Huth entzündet die von Birgit Large farbenfroh gestaltete "Mittagstisch-Kerze". Der Weinheimer Mittagstisch könne Armut und Leid zwar nicht bekämpfen und Ungerechtigkeiten nicht aus der Welt schaffen, so der langjährige Ärztliche Direktor an der GRN-Klinik, Werner Schaupp, Pfarrer Joachim Dauer und Diakon Huth als Sprecher. Mit dem Angebot wolle man aber ein starkes Zeichen der Liebe Gottes setzen, verdeutlicht Huth: "Ein Zeichen gemeinsamen Glaubens und Lebens sowie nicht zuletzt eine Geste der Wärme und Herzlichkeit für mehr Gerechtigkeit, Respekt und Toleranz der Menschen mit- und füreinander."

In der laufenden Eröffnungswoche steht der Gemeindesaal von St. Laurentius, Rote Turmstraße 1, im Mittelpunkt der noch bis zum 1. April dauernden Aktion. Als Gastgeber zum erhofften "Sattwerden an Leib und Seele vieler Menschen" fungieren in der Auftaktwoche die beiden katholischen Gemeinden von St. Laurentius und Herz Jesu. Bereits zur "Kaffee- und Kuchenrunde" ab 10 Uhr haben sich viele Frauen und Männer, darunter auch Flüchtlinge aus der Ukraine, Syrien und der Türkei, im Gemeindesaal eingefunden. "Gefühlt" seien die meisten jedoch Stammgäste, die das Angebot schon seit Jahren annehmen, erzählt eine der gut zwei Dutzend Helferinnen in Küche und Saal. Der soziale Status der Gäste, die oft schwere Schicksalsschläge zu verkraften hätten, spiele keine Rolle. "Hier begegnet man sich auf Augenhöhe und versucht zu helfen, so weit dies geht und erwünscht ist."

Weil Bedürftigkeit viele Gesichter hat, gibt es neben den Mahlzeiten erneut Angebote zur medizinischen Grundversorgung sowie Raum für Begegnungen und Gespräche. "Wer Rat und Hilfe sucht, findet ein offenes Ohr oder wird an Fachleute weitervermittelt", erklärt Schaupp und verweist beispielgebend auf das Diakonische Werk, die Caritas, auf Ärzte sowie kommunale Fachstellen.

Pfarrer Dauer eröffnet das Mahl mit einem Tisch- und Dankgebet. Das Essen sei sehr gut, lobt einer der gut 60 Gäste gegenüber einer der ehrenamtlichen Helferinnen. Täglich hierherkommen zu dürfen, "und sei es auch nur für ein paar Stunden am Tag und fünf Wochen im Jahr", empfinde er als "Reichtum und Wohltat". Wie in einer Familie, die es für ihn schon lange nicht mehr gibt, finde er hier Ansprech- und Gesprächspartner. Gutes zu erfahren, mit anderen zusammen zu sein und miteinander zu reden, all dies zeichne den Mittagstisch aus. In den Coronajahren, als es den Mittagstisch nur in eingeschränktem Umfang gab, habe er dies vermisst.