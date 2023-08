Von Philipp Weber

Weinheim. Was für ein Fest! Noch am späten Samstagabend dreht sich das Riesenrad. Alle Gondeln sind besetzt. Vom oberen Marktplatz bis hinunter ans Ufer des Gerberbachs wird gefeiert. Menschen tanzen vor DJ-Pulten. Bands spielen auf. Cliquen stoßen an. Paare küssen sich.

Zwischen den Partymeilen am Schloss, am Roten Turm sowie an Markt- und Hutplatz strömen die Massen. Im Gerberbachviertel kommt man stellenweise kaum noch durch. Und das Wetter hält. Endlich. Weinheim erlebt – Stand Sonntag – ein Kerwe-Wochenende, wie man es sich nur wünschen kann. Oder? Die RNZ hat bei ihrem Kerwebesuch viele Plus-, aber auch ein paar Minuspunkte erkannt.

> Was gut läuft: Kerwesamstag, 20 Uhr. Alexander Erg ist begeistert. "Es läuft super, die Stimmung ist gut, wir haben ein tolles, ein friedliches Publikum", sagt der Geschäftsführer der TSG-Weinheim, der hier als Koordinator fungiert. Weite Teile des Vorderen Schlosshofs sind in der Hand des Mehrspartenvereins. Seit zehn Jahren betreuen die Sportler gemeinsam mit den Sängern vom MGV Germania Küche, Zapfanlagen und Cocktailbar. An den vier Kerwetagen stellt allein die TSG 240 Schichten, der MGV 60 bis 70 (also Helferteams, die für eine bestimmte Zeit an einem Ort zusammenarbeiten).

Ergs Konterpart, Michael Müller vom MGV, berichtet, dass die Sänger schon seit 40 Jahren hier feiern. Irgendwann reichte die Zahl der Helfer nicht mehr, und auch das große Zelt erwies sich als wenig praktikabel. Der damalige OB Heiner Bernhard vermittelte die Kerwe-Fusion mit der TSG. Jetzt findet man neben TSG und MGV Germania noch die TUS Weinheim am Schloss. Auch der Minigolfplatz mit dem Kiosk "Mio" ist zum Kerwetreffpunkt geworden. So hat sich ein toller Mix gebildet, der nicht nur zum Essen einlädt.

Es ist etwa 22 Uhr, als die RNZ in der Straußwirtschaft "Kerwespritz" am Gerberbach aufs Herzlichste willkommen geheißen wird. Denn hier feiert eine Straußwirtschaft Premiere. "Die Idee, zum Beispiel Cocktailspritzen anzubieten, kam uns an Halloween 2022", sagt Lukas Laudenklos. Vier Familien haben sich zusammengetan, um rund um das historische Gerberhaus in der Lohgasse eine Bewirtung aufzuziehen. Der Aufwand und das Risiko haben sich gelohnt. Wer an den Tischgarnituren keinen Platz findet, schlürft seinen Drink am Ufer des Bachs. Hier – wie anderswo auch – legen die Söhne der Straußwirte als DJs auf.

> Was weniger gut klappt: Es ist passiert. Schon wieder. Die "Nacht der 1000 Lichter" im Schlosspark ist abgesagt worden. In einigen der vergangenen Kerwejahre scheiterte das Picknick mit Parkbeleuchtung an anhaltenden Dürreperioden. Nun haben die heftigen Regenschauer am Samstagnachmittag die Wiese aufgeweicht, auch die Kinderspiele sind ins Wasser gefallen. Für die Kerwe-Besucher ist es ein Programmpunkt weniger – aber für die vielen Ehrenamtlichen vom Kerweverein und der Jugendfeuerwehr ist es ein Mal mehr ein Ärgernis. In der Stadt wissen viele längst Bescheid: Wenn Dürre und Starkregen zur Regel werden, ist die Zukunft dieses eigentlich so stimmungsvollen Programms sehr offen.

Währenddessen haben die Jungs in den Fußball-Trikots und die zum Teil stark geschminkte Mädels im Gerberbachviertel den Spaß ihres Lebens. Wer das eine oder andere Jahrzehnt älter ist, bemerkt jedoch, wie sich die Kerwe auch hier wandelt. Matthias Kristek, von 1990 bis 1995 Kerwepfarrer im nahen Laudenbach, zieht bis heute gern über den Hutplatz und durchs Gerberbachviertel. "Vor 30 Jahren war aber mehr los, da klebte eine Straußwirtschaft an der anderen, es haben mehr Bands gespielt", sagt er. Und: Während früher eher in den Innenhöfen gefeiert wurde – etwa so wie jetzt im Kerwehaus – hat sich das Geschehen hinaus auf die Gassen verlagert.

> Was scheinbar wie von selbst läuft: "Seit ich das Candy-Haus von meiner Oma übernommen habe, bin ich auf dieser Kerwe dabei", sagt Tamara Kräher, Mitglied einer bekannten Leimener Schaustellerfamilie. "Aber man muss sich Jahr für Jahr aus Neue bewerben." Ihr Süßigkeitengeschäft läuft. Riesenrad, Karussells und Autoscooter rotieren. Überall köchelt und duftet es. Der Rummel am Roten Turm boomt genauso wie der Betrieb in den Restaurants auf dem Marktplatz nebenan.

Für Andrés Salazar vom Café Florian ist es die 37. Kerwe. "Da reagiert man auf vieles gelassener." Hier wie im "Diebsloch" gibt es ein Zelt, DJs legen auf. Auch am Kerwemontag soll der Betrieb brummen. "Einige Firmen haben wieder reserviert, wofür wir aber kein Extra-Geld verlangen", sagt "Diebsloch"-Wirt Gerald Haas. Die Weinheimer Kerwe ist ja nicht das Oktoberfest. Sie ist nach wie vor ein Sommerfest. Und was für eins!