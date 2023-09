Weinheim. (RNZ) Vom Fahrradclub ADFC über African Art-Studio und den Amis de Cavaillon bis hin zum Zweiburgengutschein – der Weinheimer Herbst, in der Weinheimer City am Samstag, 9., und Sonntag, 10. September, ist dieses Jahr größer und umfassender denn je.

Das hat vor allem zwei Gründe: Weil der Handwerkermarkt, der früher an der Weinheimer Kerwe aufgebaut war, mit den Straußwirtschaften nicht mehr zusammenpasste, sind rund ein Dutzend Kunsthandwerker nun am Weinheimer Herbst mit ihren Ständen vertreten. Darunter afrikanische Körbe und Taschen, Bürsten und Besen, Holzspielzeug, Magnete und Windspiele aus Ton, Schmuck, Mineralien, Handgemachtes aus Olivenholz, Naturkosmetik, gedrechselte Holzschalen und anderes Kunsthandwerk. Zum anderen gehört seit dem vergangenen Jahr ein Slow-Food-Markt in der Mittleren Hauptstraße zum Weinheimer Herbst. Dort gibt es nachhaltige und überwiegend regionale Produkte zu erwerben und teilweise auch zu verkosten und auch einen Erlebnisstand für Kinder gibt es.

Das Herzstück bildet der verkaufsoffene Erlebnissonntag am 10. September (13 bis 18 Uhr). Die Einzelhändler zwischen Marktplatz, Bahnhofstraße und Mittlerer Hauptstraße, im Karlsberg-Carree und der Weinheim Galerie bieten Aktionen und Angebote. Einige Geschäfte verbinden das Wochenende auch mit Jubiläen und das Drei-Glocken-Center eröffnet am Sonntag einen Verkaufsstand in der Bahnhofstraße. Dort stellen auch die Weinheimer Autohändler ihre neuesten Modelle aus.

Auftakt des Weinheimer Herbstes ist wie immer das Dürreplatzfest am Samstag, 9. September, ab 11 Uhr. Ein Klassiker ist abends die Band "Sweat", diesmal mit Marion La Marche sowie Rino Galiano aus Mannheim. Zehn Stunden Live-Musik ohne Eintritt werden ebenfalls angeboten. Zusätzlich wird diesmal eine Graffiti-Aktion am Dürreplatz-Parkhaus organisiert. Einheizer vor Sweat (ab etwa 18 Uhr) sind "Exact" – in Weinheim und der Region bekannt mit Gute-Laune-Sound. Exact ist beim Dürreplatzfest ebenso bereits bühnenerfahren wie The Paraberries (ab circa 16 Uhr).

Spannend ist es beim Comeback der Band "Bonanza Jackson". Ihr Auftritt ist für 14.30 Uhr geplant. Den Auftakt bilden zwei Newcomer-Formationen der Bergstraße, die man mit Spannung erstmals beim Dürreplatzfest erwartet. "Tunesday" heißt das Duo, bestehend aus Simon Gropp an der Gitarre und Kai Ibkendanz. Sie stehen ab etwa 14.30 Uhr auf der Bühne. Interessant ist die Formation, die ab 11.30 Uhr startet. "The Fireflies" – unter diesem Namen und dieser Besetzung ganz neu in der Szene, aber auf ihre Art allesamt Profis. denn sie sind tatsächlich alle ausgebildete Musiktherapeuten von der SRH Hochschule Heidelberg.

Auch am Sonntag ist der Dürreplatz an der Weinheim Galerie ein Veranstaltungszentrum. Ab 11 Uhr treten Tanzgruppen auf, um 13 Uhr findet eine Modenschau statt – und ab 15 Uhr ist es wieder die Band Exact, die Partystimmung verbreitet, bis zum 18 Uhr die Geschäfte schließen.

Info: Weinheim, Samstag, 9. September und Sonntag, 10. September, Sa. ab 13 Uhr, So. ab 11 Uhr, Innenstadt, mehr unter: www.lebendiges-weinheim.de und www.weinheim.de