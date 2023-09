Weinheim/Dossenheim. (bmi) Nach zuletzt viel Regen bot das Wochenende Ausflugswetter und trieb die Leute raus in die Natur: zu Fuß, mit dem Rad – aber auch in der Luft. "Dutzende von Klein-Maschinen flogen am Rande des Odenwalds entlang in Richtung Heidelberg", teilte Jürgen Müller neben weiteren Dossenheimern mit der RNZ seine Beobachtung über die Tiefflieger.

Einige seien leise gewesen – andere "zogen einen regelrechten Lärmteppich hinter sich her", schrieb der RNZ-Leser und fragte: "Kann und darf an einem Sonntag jeder in der Gegend rumfliegen und erholungsbedürftige Anwohner belästigen?".

Für den – von den üblichen Linienjets abgesehen – vollen Luftraum an der Bergstraße gibt es zumindest für das vergangene Wochenende eine Erklärung: das Sommerfest des Weinheimer Luftsportvereins. Dieses ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, lockte erneut Zehntausende Besucher an – und neben Vorführungen bekamen Besucher auch die Möglichkeit, im Oldtimer oder Motorflugzeug die Region von oben zu sehen.

"Wir haben über die beiden Tage etwa 350 bis 400 Rundflüge für jedermann angeboten", erklärte Tobias Hoffmann, stellvertretender Vereinsvorsitzender, auf RNZ-Nachfrage.

In der Luft waren etwa Klassiker unterwegs wie die Boeing-Stearman, Dornier Do 27 oder North American T-6. "Wir machen damit viele Flugfans und Familien glücklich – und danken gleichzeitig allen nicht so Flugbegeisterten für das Ertragen des Lärms", sagte Hoffmann.

Der Luftsportverein ist abseits des Fests auf – fast lautlose – Segelflugzeuge spezialisiert. Die sonst über das Jahr angebotenen Rundflüge mit Motorflugzeugen halten sich stark in Grenzen – doch für touristische Ausflüge, etwa mit "Gyrokoptern", gibt es in der Region viele Anbieter.