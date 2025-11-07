Weinheim. (RNZ) St. Martin steht vor der Tür, und in diesen Tagen wird in allen Stadtbezirken wieder mit Laternenumzügen an den Barmherzigen und seine guten Taten erinnert. Zwei größere Umzüge gibt es in Innen- und Weststadt.

> In der Innenstadt: Sankt Martin reitet am Samstag, 8. November, wieder auf einem echten Pferd durch den Schlosspark. Auf der Wiese vor der Schloss-Terrasse