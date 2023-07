Weinheim. (web) Der eine oder die andere wird sie sicherlich bemerkt haben: Mitglieder eines Teams aus Stadtverwaltung und Stadtseniorenrat hatten diese Woche im Marktkauf in der Süd- und im Multzentrum in der Weststadt ein Faltblatt namens "Weinheimer Hitzeknigge" ausgeteilt und den Passanten Getränke angeboten.

Die Informationen richteten sich besonders an Risikogruppen, die der zuletzt schwül-heißen Witterung nicht leichtfertig begegnen sollten. Es gab aber auch leichter verdauliche Infos, etwa ein Rezept für einen Gurken-Ingwer-Zitronen-Drink.

Und doch war der Außeneinsatz der Stadt mehr als eine nette Geste. Das erläuterte Oberbürgermeister Manuel Just am Mittwoch im Gemeinderat, nachdem ihn im Vorfeld der Sitzung eine Anfrage aus den Reihen der GAL erreicht hatte.

Die Grün-Alternativen wollten wissen, wie es um einen städtischen Hitzeaktionsplan steht. Es liege zwar noch kein vollständiger Hitzeaktionsplan vor, entgegnete der OB. Die Stadtverwaltung und ihre Kooperationspartner hätten das Thema aber seit der heftigen Hitzewelle im Juli und August 2022 auf dem Schirm.

Erste, niederschwellige Maßnahmen seien schon umgesetzt worden, darunter die Erstellung des kleinen "Weinheimer Hitzeknigge". Dieser liegt auch an den öffentlichen Standorten der Verwaltung aus, die kleine Öffentlichkeitsoffensive in den Nahversorgungszentren im Süden und Westen der Stadt habe aber besonders gut angeschlagen, so OB Just und Weinheim-Sprecher Roland Kern.

Als Nächstes ist – vonseiten der Stadt Weinheim – die Errichtung eines Trinkbrunnens im Bereich nahe der St. Laurentius-Kirche am oberen Marktplatz geplant. Ein weiterer Trinkbrunnen soll am Dürreplatz (benannt nach Christian Eduard Leopold Dürre) entstehen. Diesen Brunnen stiftet der Rotary-Club Weinheim aus Anlass seines 50-jährigen Bestehens und überlässt ihn dann der Stadt.

Des Weiteren ist die Vorlage von einer Art Sonderstadtplan vorgesehen, der schattige Plätze im Stadtgebiet ausweist. "Der Trinkbrunnen am Marktplatz ist schon beauftragt, der Brunnen am Dürreplatz kommt im Laufe des Sommers. Dazu erfolgt gerade eine Abstimmung mit dem Rotary-Club", teilte die Stadt am Donnerstag auf RNZ-Anfrage mit. Der Schatten-Plan sei noch in Arbeit, wann er fertig wird, sei noch nicht exakt abzusehen.

Letztlich, so OB Just im Gemeinderat, gehe es ihm auch nicht darum, sofort einen fertigen Hitzeaktionsplan vorzulegen. Vielmehr sollten sich die Hilfestellungen und Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung schrittweise entwickeln. "Das muss wachsen", so OB Just.