Weinheim. (RNZ) Auch wenn es viel geregnet hat in den letzten Wochen und das Wetter öfter kühl war – die nächsten heißen Tage kommen nun. Wie können die Städte und Gemeinden ihren Bürgern helfen, die Hitze zu ertragen? Weinheim ist dabei einen Schritt weitergekommen.

Die Große Kreisstadt hat eine Stadtkarte mit schattigen Plätzen vorgelegt. Hierzu hat das Amt für Soziales, Jugend, Familie und Senioren in Zusammenarbeit mit dem Amt für Vermessung, Bodenordnung und Geoinformation eine spezielle Karte entwickelt, die die schattigen Plätze und Trinkwasserbrunnen in der Stadt zeigt.

Die Karte findet man im Geo-Portal der Stadt Weinheim (auf der Homepage der Stadt weinheim.de oben rechts unter "Stadtplan/Geo-Portal"). Die Palette reicht vom Wanderparkplatz Spelzengrund bei Sulzbach bis zum Waidsee-Strandbad im Südwesten der Stadt. Auch die Parks in der City sind aufgeführt.

Diese Aktion soll helfen, die heißen Tage angenehmer und erträglicher zu gestalten. Mit den steigenden Temperaturen und den über die Jahre hinweg immer häufiger vorkommenden Hitzewellen wird es zunehmend wichtig, dass die Kommunen Maßnahmen ergreifen, um ihre Bürger zu schützen. Schattige Plätze tragen dazu bei, hitzebedingten Gesundheitsproblemen vorzubeugen.

Tatsächlich umfasst die neue Karte eine Vielzahl an Orten, die während der heißen Sommertage Schatten spenden. Darunter befinden sich auch schattige Plätze an Gewässern oder kühle Orte in Gebäuden. OB Manuel Just wirbt: "Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, die Karte zu nutzen und ihre schattigen Lieblingsplätze zu entdecken."

Da die Karte sicherlich nicht lückenlos alle infrage kommenden Orte beinhaltet, ruft die Stadt dazu auf, Lücken zu melden. Sollten Bürgerinnen und Bürger oder auch Gäste feststellen, dass ein schattiger Platz fehlt oder zusätzliche Informationen benötigt werden, können sie das direkt per E-Mail an jugend-soziales@weinheim.de melden. Die Karte wird dann aktualisiert.

Der Hitzeaktionstag sei ein wichtiger Bestandteil der städtischen Bemühungen, die Lebensqualität in Weinheim zu verbessern und auf die Herausforderungen des Klimawandels zu reagieren, betont Anna Dreißigacker von der Sozialen Arbeit der Stadt. Schon 2023 hatte die Stadt einen "Hitzeknigge" als Flyer herausgegeben. Dieser liegt in öffentlichen Stellen aus und steht hier zum Download bereit.

"Die neue Karte mit schattigen Plätzen sowie der Hitzeknigge sind wichtige Schritte, um die heißen Monate sicherer und angenehmer zu gestalten", so Dreißigacker. Sie wünscht den Bürgern und Gästen: "Bleiben Sie cool und genießen Sie den Sommer in den schattigen Oasen unserer Stadt!".