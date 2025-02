Weinheim. (web) Wie gehen die Spitzenvertreter der Wahlkreiskommunen mit dem Ergebnis der Bundestagswahl um? Die RNZ hat Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just zu den Resultaten vom Sonntag befragt. Er hat klare Erwartungen an eine etwaige Regierung unter Friedrich Merz, ebenso klar sieht er den Wahlkreis Heidelberg-Bergstraße in einem Punkt eher als Verlierer dieser Wahl.

