Von Günther Grosch

Weinheim. Hörnerklang, klappernde Hufe, stolze Pferde, gemächliches Tempo, schmucke Vier-, Zwei- und Einspänner und in der Mittagssonne funkelnde Geschirre. Dazu Eleganz, Stil, Harmonie und Authentizität der in den Jagdwagen, Dogcarts, Phaetons und Roof Seats reisenden Passagiere: Der Weinheimer Schlosspark und das ehemalige Berckheimsche Schloss bildeten am Freitag, 23. Juni, zur Picknickzeit das Etappenziel von 32 Gespannen des Deutschen Traditionsfahrclubs (DTFC).

Pferdeäpfel für hupende Autofahrer

"Bei der Ausfahrt von Ladenburg nach Weinheim handelt es sich um eine tolle Pflege von Historie und Tradition, welche die alte Kutschenherrlichkeit wieder aufleben lässt", so Albrecht Mönch, der amtierende Präsident des 50 Mitglieder zählenden DTFC. Es habe eine Zeit gegeben, in der die Industrialisierung noch nicht den europäischen Kontinent erobert hatte, war für die Laien bei den mit Champagner, Scampi und Nudelsalat sowie "Roter Grütze" zum Nachtisch stilvoll arrangierten "Picknickgesprächen" auf der Schlossparkwiese zu erfahren: "In einem Zeitalter, wo Straßen oft nur den heutigen Feldwegen glichen und noch kein Mensch die Eisenbahn kannte." Aber auch in dieser Zeit reisten die Menschen. Zu Fuß, auf dem Pferd oder eben mit der Kutsche.

Die Mitglieder des Deutschen Traditionsfahrclubs legten auf der Schlossparkwiese eine Pause ein und ließen sich ein Picknick schmecken, das ebenso stilecht war wie ihre Kleidung. Foto: Dorn

Vor gut 200 Jahren allerdings gab es noch keine Kurztrips. Im Durchschnitt rund 40 Kilometer kam im Jahr 1815 eine Kutsche pro Tag voran. "Mal schnell" von Erfurt nach Leipzig reiste man in gut zwei Tagen – inklusive einer Übernachtung. Alte Kutschen, schlechte Straßen, Wartezeiten von mehreren Tagen: "Wer es sich leisten konnte, besaß eine eigene Kutsche", lautete die Alternative zum Postkutschenwesen. Wie dies zum Beispiel für die adlige Gesellschaft und natürlich die jeweils Herrschenden in den europäischen Königshäusern galt.

Als Prunkstück und einer der Höhepunkte in Weinheim zu sehen war dann auch ein Dogcart (Hundewagen) aus dem Jahr 1895, mit dessen Hilfe die Familie und Erben der "Himmelsstürmer im Heißlaufballon", Joseph Michel und Jacques Etienne Montgolfier, ihrem irdischen Jagdvergnügen frönten. Ein spezieller Stauraum mit Lufteintritt unter dem Rücksitz des Gefährts beinhaltete die Hundebox, die Platz für zwei bis drei Jagdhunde bot. Er sei mittlerweile der siebte Besitzer des im Original schwarz-rot, jetzt aber schwarz-gelb lackierten Dogcarts, so Ulrich Saier aus Loßburg (Kreis ...