Von Stefan Hagen

Weinheim/Castrop-Rauxel. Im Ruhrpott zu Hause, in Weinheim ein Held: Ein Feuerwehrmann außer Dienst aus Essen auf Familienbesuch hat in der Zweiburgenstadt den Bewohner eines brennenden Hauses aus den Flammen gerettet.

Der Mann von der Feuerwehr Castrop-Rauxel sei am Donnerstag zufällig an dem Haus vorbeigefahren und habe Rauch bemerkt, der aus dem Gebäude aufgestiegen sei, berichtet die Polizei. Er habe angehalten, sich ins Haus begeben und den 62-jährigen Bewohner aus der brennenden Küche ins Freie gerettet. Die beiden wurden demnach leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Von der RNZ kontaktiert, kann es Weinheims Feuerwehr-Kommandant Ralf Mittelbach noch gar nicht so recht fassen, was hier in der Straße "Am Drachenstein" passiert ist. "Der Kollege besucht in unserer Stadt Verwandte und fährt ausgerechnet in diesem Moment an diesem Haus vorbei", sagt Mittelbach, der bei zahllosen Einsätzen wirklich schon viel erlebt habt – aber so etwas wohl nicht. "Kollege Zufall" hat also seine schützenden Hände im Spiel gehabt, was letztendlich einem Menschen das Leben gerettet hat.

"Wenn man das Brandgeschehen betrachtet, hätte der Bewohner, wenn er noch länger im Haus geblieben wäre, keine Chance gehabt", davon ist Mittelbach felsenfest überzeugt. Vor dem, was der Kollege geleistet habe, könne man nur den Helm ziehen, spielt der Kommandant auf die Kopfbedeckung der Einsatzkräfte an.

So habe der 32-Jährige habe keine Sekunde gezögert, um zu helfen. "Er hatte keine Schutzkleidung und auch keinen Atemschutz dabei", macht Mittelbach deutlich, welches Risiko der Kollege aus Nordrhein-Westfalen eingegangen ist.

Zuvor hatte der Feuerwehrmann bereits die Rettungsleitstelle über die Lage vor Ort informiert. "So wussten wir schon ziemlich genau, was uns dort erwartet", lobt Mittelbach. Nachdem er den Bewohner aus dem verrauchten Haus ins Freie gebracht habe, "hat unser Kollege sofort die medizinische Erstversorgung übernommen", schildert Mittelbach gegenüber der RNZ.

Weitere Menschen seien nicht im Haus gewesen. Zum Glück, denn das Feuer hatte sich in der Wohnung bereits stark ausgebreitet und für eine schnelle und großflächige Verteilung des Brandrauchs im Inneren des Gebäudes sowie im Außenbereich gesorgt.

Durch den Brand und die Wärmestrahlung sei es auch zu mehreren kleineren Explosionen etwa von Spraydosen und Gaskartuschen gekommen. Den Brand habe man dann nach rund einer halben Stunde unter Kontrolle gehabt. Der Sachschaden werde nach ersten Eindrücken auf circa 100.000 Euro geschätzt.

Zu diesem Zeitpunkt ist der Retter schon auf dem Weg ins Krankenhaus. "Er hat sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen", berichtet Mittelbach, während er nochmals seinen imaginären Helm vor dem Kollegen zieht.

Update: Donnerstag, 20. Juni 2024, 19.45 Uhr

Foto: PR-Video

Update: Donnerstag, 20. Juni 2024, 11.24 Uhr