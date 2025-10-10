Weinheim-Ritschweier. (RNZ) Entlang des Weges zwischen Ritschweier und Oberkunzenbach ist in den letzten Wochen wieder und wieder Müll gefunden worden. Fünf- bis sechsmal sammelten aufmerksame Bürger den Unrat auf und entsorgten ihn ordnungsgemäß. Das teilt die Stadt mit.

Der betroffene Abschnitt sei eigentlich nur für Anlieger und landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben, werde jedoch immer wieder von Autofahrern widerrechtlich als Abkürzung oder Parkplatz genutzt.

"Es ist bedauerlich, dass einige wenige mit ihrem Verhalten das Landschaftsbild verschandeln und die Arbeit anderer zunichtemachen", sagt Ortsvorsteher Karl Friedrich Kippenhan. "Wer seinen Müll einfach ins Grüne wirft, zeigt nicht nur mangelnden Respekt gegenüber der Natur, sondern auch gegenüber den Mitmenschen, die sich hier um Ordnung und Sauberkeit bemühen."

Auf dem Höhenrücken des Weges stehen eine Liegebank, eine Sitzgarnitur mit Mülleimer sowie ein Hinweisschild über Müll und dessen Haltbarkeit in der Natur. Trotzdem landen dort Abfälle, die offensichtlich aus vorbeifahrenden Autos geworfen werden. Besonders ärgerlich sei zudem, dass die kleine Ausbuchtung am Wegesrand regelmäßig unerlaubt als Parkplatz genutzt werde.

Kippenhan dankt allen engagierten Bürgern, die aufräumen, und bittet um mehr Achtsamkeit: "Wer die Natur genießen möchte, sollte sie auch schützen. Jeder kann dazu beitragen, dass die Umgebung sauber und lebenswert bleibt."