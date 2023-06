Auch Experten des Regierungspräsidiums Karlsruhe waren damals in den Behandlungs- und Büroräumen, in denen chaotische Zustände geherrscht haben sollen. Die Ermittlungen, die nun zur Verhaftung des Arztes führten, hatten Spezialisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt geführt. Das Ergebnis besagt, dass der Psychiater seit Anfang 2022 offenbar dort weitermachte, wo er Ende 2020 aufgehört hatte: Ihm wird zur Last gelegt, bis Mai 2023 Patienten auf deren Wunsch hin und ohne vorliegende medizinische Indikation Rezepte ausgestellt zu haben, die diese zum Bezug von Betäubungsmitteln berechtigten. Die "Verschreibungen" waren offenbar an finanzielle Gegenleistungen geknüpft, pro Patient soll der Psychiater "regelmäßig ...

Vor dem Landgericht Mannheim wird am 29. Juni verhandelt werden. Der Berufungsprozess werde trotz der aktuellen Entwicklungen rund um die Praxis stattfinden und sich um diejenigen Sachverhalte drehen, die im letzten Sommer in Weinheim zur Debatte standen, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage mitteilte. Das Weinheimer Gericht hatte den damals 47-Jährigen wegen ähnlich gelagerter Straftaten verurteilt, allerdings bezogen sich die mutmaßlich illegalen Cannabisrezepte auf das Jahr 2020. So hatte die Polizei bereits Ende 2020 die Praxis durchsucht.

Weinheim. Polizeibeamte haben am Montag einen Arzt in dessen Weinheimer Praxis festgenommen. Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Mannheim am Donnerstag mit. Der Mediziner sei einem Haftrichter vorgeführt worden, der den bereits zuvor erwirkten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Arzt ist nun in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, in fünf Fällen Patienten Drogen verschrieben zu haben, um daran illegal zu verdienen. In dreien dieser Fälle soll er unter anderem auch Beihilfe zum Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge geleistet haben.

Von Philipp Weber

Weinheim. Polizeibeamte haben am Montag einen Arzt in dessen Weinheimer Praxis festgenommen. Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Mannheim am Donnerstag mit. Der Mediziner sei einem Haftrichter vorgeführt worden, der den bereits zuvor erwirkten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Arzt ist nun in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, in fünf Fällen Patienten Drogen verschrieben zu haben, um daran illegal zu verdienen. In dreien dieser Fälle soll er unter anderem auch Beihilfe zum Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge geleistet haben.

Nach RNZ-Informationen handelt es sich um denselben Psychiater, den das Schöffengericht am Weinheimer Amtsgericht bereits im Juli 2022 zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt hatte (RNZ vom 15. Juli 2022). Das Gericht hatte außerdem ein dreijähriges Berufsverbot gegen den Arzt ausgesprochen. Der Psychiater legte Berufung gegen das Urteil ein.

Weiteren Drogenhandel "billigend in Kauf genommen"

Vor dem Landgericht Mannheim wird am 29. Juni verhandelt werden. Der Berufungsprozess werde trotz der aktuellen Entwicklungen rund um die Praxis stattfinden und sich um diejenigen Sachverhalte drehen, die im letzten Sommer in Weinheim zur Debatte standen, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage mitteilte. Das Weinheimer Gericht hatte den damals 47-Jährigen wegen ähnlich gelagerter Straftaten verurteilt, allerdings bezogen sich die mutmaßlich illegalen Cannabisrezepte auf das Jahr 2020. So hatte die Polizei bereits Ende 2020 die Praxis durchsucht.

Auch Experten des Regierungspräsidiums Karlsruhe waren damals in den Behandlungs- und Büroräumen, in denen chaotische Zustände geherrscht haben sollen. Die Ermittlungen, die nun zur Verhaftung des Arztes führten, hatten Spezialisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt geführt. Das Ergebnis besagt, dass der Psychiater seit Anfang 2022 offenbar dort weitermachte, wo er Ende 2020 aufgehört hatte: Ihm wird zur Last gelegt, bis Mai 2023 Patienten auf deren Wunsch hin und ohne vorliegende medizinische Indikation Rezepte ausgestellt zu haben, die diese zum Bezug von Betäubungsmitteln berechtigten. Die "Verschreibungen" waren offenbar an finanzielle Gegenleistungen geknüpft, pro Patient soll der Psychiater "regelmäßig mindestens 1500 Euro in bar" erhalten haben.

Zudem soll er in drei der fünf "aktuellen" Fälle billigend in Kauf genommen haben, dass die "Patienten" "medizinisches Cannabis" zumindest zum Teil an eine Vielzahl Unbekannter weiterverkauften. Neben der Festnahme durchsuchten die Ermittler die Praxis und die nach RNZ-Informationen außerhalb Weinheims gelegenen Privaträume des Arztes. Sie stellten 49 Gramm MDMA (Ecstasy), über 500 mutmaßliche LSD-Trips und zahlreiche Unterlagen sicher.

Unabhängig von dem Urteil des Weinheimer Amtsgerichts hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe bereits im Oktober 2022 die Notbremse gezogen. Die Behörde hatte angeordnet, dass die Approbation des Arztes zu ruhen habe. Daher müsse er sich nun außerdem dem Vorwurf der unerlaubten Ausübung der Heilkunde stellen, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittlungen zu all diesen neuen Fällen seien indes noch am Anfang und dauerten an, erklärte ein Behördensprecher auf Anfrage. Zu den Motiven des Arztes könne er daher noch nichts sagen.

Dass der Mediziner, der bei seinen Patienten sehr beliebt gewesen sein soll, im Sommer 2022 vor dem Amtsgericht zwei denkwürdige Auftritte hingelegt hatte, ist indes bekannt. Er hatte auf sämtliche Vorhaltungen abwiegelnd und mit Aussagen reagiert, die sich zumindest für den Laien nach Ausflüchten anhörten.

Das Gericht unter dem Vorsitz von Eva Lösche ging damals sogar noch über das durch die Staatsanwaltschaft beantragte Strafmaß hinaus. Daher empfanden Beobachter das Urteil durchaus als hart. Offensichtlich hatten Richterin Lösche und die Schöffen das damalige Geschehen und den Arzt besser eingeschätzt.