Von Volker Knab

Weinheim. "Ein prächtiges, wirklich schönes Tier", schwärmt Karsten Faht. Dann entlässt der Feuerwehrmann, der auch ein leidenschaftlicher Falkner ist, gemeinsam mit seinem Sohn Florian am Mittwochabend am Waldparkplatz Spelzengrund im Weinheimer Ortsteil Sulzbach den ausgewachsenen Uhu in die Freiheit. Stolz erhebt sich der Vogel in die Lüfte, nimmt einen nahen, dicht begrünten Baum ins Visier und verschwindet.

Wochenlang hatten Karsten und Florian Faht zuvor den Vogel wieder hochgepäppelt, nachdem der Uhu Mitte Juli arg lädiert einer Familie in der Weinheimer Nordstadt zugeflogen war. In ihrer Not alarmierten die Bewohner die Feuerwehr, und die hatte bei der Vogelrettungstour mit Karsten Faht gleich den richtigen Mann dabei.

Der Uhu muss sich zurück in Freiheit sein Essen nun wieder selbst besorgen. Foto: Kreutzer

"Plötzlich war der Uhu im Schlafzimmer", erinnert sich Gerlinde Wild, wie sie vor einem Monat den Wildvogel am 15. Juli morgens um 8.30 Uhr in ihrem Haus aufgefunden hatte. "Ich war ganz schön geschockt. Das war ja keine Amsel", meint sie.

Als sie erkannte, dass es sich um einen Uhu handelte, "habe ich die Tür schnell wieder zugemacht und meinen Mann gerufen. Aber der hat mir nicht geglaubt", schmunzelt sie. Als der Gatte aber dann den Raubvogel im Schlafzimmer tatsächlich vor Augen hatte, wählte er den Notruf. Beim Einfangen des Uhus habe die Feuerwehr dann keine Mühe gehabt. Nur ein bisschen Geflatter sei zu hören gewesen. Es stand aber zunächst gar nicht gut um den Vogel. Der Uhu habe sich kaum noch rühren können. "Richtig apathisch war er", erinnert sich die Finderin.

"Ob der noch durchkommt?", diese Frage habe er sich anfangs öfters gestellt, sagt Karsten Faht. Erst nach ein- bis eineinhalb Wochen sei er sich sicher gewesen, "der schafft es." Durch einen Zusammenprall hatte der Uhu ein starkes Anflugtrauma, erläutert Faht. Als die Gleichgewichtsprobleme bei dem Vogel später nachgelassen hätten, habe man ihn aus der Kiste holen und für die weitere Pflege anbinden können.

Der Uhu hatte dann auch nach kurzer Zeit wieder begonnen, selbstständig zu fressen. "Sechs Küken pro Portion", erläutert Faht den Appetit seines Schützlings. "Jetzt muss der Uhu sich sein Essen wieder alleine besorgen", stellt Faht kurz vor dessen Abflug fest.

Karsten Fath und sein Sohn Florian bereiten den Uhu auf den Flug in die Freiheit vor. Dann hebt der Vogel ab und verschwindet im nahen Wald. Foto: Kreutzer

Auch Jagdpächter Martin Wurst verfolgt das Freilassen des 2,8 Kilogramm schweren Vogels am Montag auf dem Parkplatz am Waldrand. Die insgesamt vier Pächter mussten zuvor ihr Einverständnis erteilen, "dass der Vogel hier fliegen darf", erläutert Faht. Da der Uhu sein altes Revier in der Nordstadt hatte, hofft der Falkner, dass der Nachtjäger nach der Auswilderung am neuen Platz bleibt.