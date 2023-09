Von Manfred Ofer

Weinheim. Es ist ein Event, das sprichwörtlich in Stein gemeißelt ist. Der Tag des offenen Denkmals ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Mehr als 8000 Standorte von historischer Bedeutung stehen dabei den Besuchern offen. Auch in Weinheim stößt die Veranstaltung jedes Mal auf große Resonanz, was am Sonntag einmal mehr der Fall war. Gleichzeitig